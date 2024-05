Salento, lite tra famiglie per un parcheggio: tre feriti

Lite per un parcheggio tra due famiglie a San Cataldo , marina di Lecce , finisce in aggressione e in tre finisce in ospedale . L'episodio si è registrato nel tardo pomeriggio di ieri, e secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura del capoluogo intervenuti per placare gli animi, sarebbe scaturito dalla sollecitazione fatta da una donna, ai componenti di un'altra famiglia in transito, per far uscire il marito con l'auto dal parcheggio su via Polo, nei pressi della pasticceria Nobile. In risposta alla richiesta pare però che l'uomo dell'altro nucleo familiare abbia reagito in malomodo, forse per un fraintendimento, comunque avrebbe risposto in modo aggressivo, e dopo aver sottolineato la sua provenienza dalla "zona 167" di Lecce, si sarebbe lanciato in un'aggressione fisica ai danni dell'altra famiglia. Scena che non è passata inosservata ai tanti presenti, che hanno allertato le forze dell'ordine.

All'arrivo degli agenti, l'aggressore e la sua famiglia si erano già allontanati dl luogo del litigio, mentre marito, moglie e figlia aggrediti sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del 118 e poi al ricovero nell'ospedale di Copertino.