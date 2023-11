Litigio per un parcheggio, si trasforma in Tyson e cerca di staccare l'orecchio a morsi: arrestato

Litigano per un parcheggio e rischia di staccargli a morsi l’orecchio. La vittima finisce in ospedale e l’aggressore agli arresti. Scene da film lo scorso 24 novembre nel centro di Andria, in Piazza Catuma.

Cosa è successo

Protagonista un 38enne andriese, che ha ferito all’orecchio sinistro un 45enne di Corato. Ad innescare lo scontro un banale litigio stradale, ma dalle parole si è passati poi alle vie di fatto e il 38enne gli ha sferrato un morso all’orecchio.

Dopo l’aggressione, sul posto è intervenuto il 118 che ha provveduto a medicare il ferito, poi trasferirlo all’ospedale “Bonomo”, dove è tuttora ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Il 38enne, invece, è stato arrestato: dovrà rispondere di aggressione e lesioni personali.