Le “Volanti” della Questura di Andria hanno rintracciato la loro auto in meno di mezz’ora. Il figlio del proprietario ha voluto esprimere un enorme ringraziamento verso gli agenti con un gesto molto particolare: disegnare l’effigie di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, su un foglio di quaderno e su una pietra. L’incredibile storia è accaduta nei giorni scorsi sul territorio andriese.

Il padre aveva parcheggiato la vettura in un fondo agricolo in contrada “Paparicotta”: successivamente, dopo essersi allontanato dal mezzo, ha sentito il rumore di accensione e potuto vedere un individuo con gli occhi chiari, vestito con abiti scuri e incappucciato, darsi alla fuga a bordo della macchina. L’uomo si è presentato all’ufficio denunce della Questura di via Indipendenza, in compagnia del bambino che si era cimentato in un disegno del ladro. Le ricerche delle forze dell’ordine sono partite nell’immediato e con l’ausilio di un drone l’utilitaria è stata trovata in brevissimo tempo, nascosta nella vegetazione della stessa contrada. L’auto è stata ritrovata marciante e in buono stato di conservazione.