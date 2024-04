Bambina di sei anni in prognosi riservata dopo essere stata investita da una moto. Investitore fuggito e poi catturato

Una bambina di sei anni è stata investita ieri mattina da una moto, mentre attraversava la strada in via Ettore Fieramosca a Bari. La piccola, immediatamente soccorsa dagli operatori sanitari del 118 è stata trasportata in ambulanza, in codice rosso, al Policlinico di Bari dove è ricoverata in prognosi riservata. L’investitore, scappato subito dopo l’incidente, è stato individuato dopo un paio d’ore. È accusato di omissione di soccorso. Indagini in corso da parte della polizia locale per risalire alla dinamica del sinistro.