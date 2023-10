Mamma si pente di aver partorito: «Voglio tornare alla mia vecchia vita. Mi mancano le serie tv e il mio tempo da sola»

Una neomamma inglese ha dato sfogo in un post anonimo ai propri limiti e alle proprie difficoltà sull'essere genitore, con parole che possono anche risultare difficili da leggere, quando si è abituati a concepire la maternità solo come un idillio. «È una bambina adorabile, brillante, felice, dolce e abbastanza indipendente. Ma non riesco proprio a scrollarmi di dosso la sensazione che mi pento di averla», ha scritto la donna su "Mumsnet", il social network per genitori più popolare in Inghilterra.

Lo sfogo

«Voglio solo tornare alla mia vecchia vita. Ho avuto una vita tranquilla, pacifica, poco emozionante, ed è quello che mi piace», si sfoga ancora la neomamma sul post che è stato in seguito eliminato, ma che il Daily Mail è riuscito a leggere per intero e a riportare. La donna ha affermato di amare la propria bimba di 10 mesi «più di ogni altra cosa», ma di non riuscire nonostante questo ad eliminare le sue sensazioni negative, come l'impressione di essere «soffocata dal senso di responsabilità».

«Mi preoccupo costantemente che le succeda qualcosa di brutto - spiega ancora la donna citata dal Daily Mail - . Sono una persona molto introversa, riservata e sono sempre stata felice di stare da sola, lavorare da casa, guardando Netflix la sera, godendosi la natura e cenando fuori di tanto in tanto. Magari una vacanza ogni tanto». L'anonima mamma conclude il suo post chiedendo agli altri genitori se «rimpiangerà sempre la perdita della sua vecchia vita» o se inizierà a godersi di più la genitorialità una volta che sua figlia sarà più grande.

In risposta, la donna ha però ricevuto la comprensione e la vicinanza da parte di altri genitori: molti utenti hanno infatti commentato ammettendo di aver lottato con pensieri simili anche quando i loro figli erano piccoli, insistendo sul fatto che le cose «andranno meglio».