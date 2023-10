Salento, bimba di 7 anni investita dinanzi a scuola: la corsa in ospedale e poi il trasferimento in chirurgia pediatrica, auto guidata da un 90enne

Bambina investita da un'auto ad Acquarica del Capo poco prima dell'ingresso a scuola. La piccola di 7 anni, accompagnata dalla nonna, è stata travolta da un'auto guidata da un 90enne che si è

fermato a prestare soccorso: è successo a poca distanza dall'istituto comprensivo "De Amicis" e a seguito dell'impatto è caduta rovinosamente sull'asfalto battendo il capo.

L'allarme

L'allarme è stato lanciato dai presenti che hanno allertato la centrale operativa del 118. I sanitari intervenuti sul posto hanno prestato le prime cure alla bambina ferita e disposto il ricovero in codice rosso in ospedale a Lecce. Soccorsa anche la nonna trasferita in codice giallo al "Panico" di Tricase.

Sul posto anche le forze dell'Ordine. Ancora in fase di valutazione cause e dinamica dell'investimento.