Per gli amanti della Ford apre Auto Team a Lecce

Tutti gli amanti del marchio Ford nel Salento hanno un nuovo punto di riferimento, la concessionaria AutoTeam, un'azienda che collabora con la casa produttrice di automobili da due decenni nel territorio pugliese. L'azienda AutoTeam, con sede nel capoluogo barese, ha visto crescere il proprio successo nel corso degli anni, diventando un punto di riferimento per i consumatori alla ricerca di prodotti e servizi automobilistici di alta qualità. Con l'apertura della nuova sede a Lecce, AutoTeam segna un significativo traguardo nella sua missione di servire la regione con eccellenza e dedizione.

La nuova struttura



Nella nuova struttura, che sorge nel complesso commerciale di Surbo in via dell'Artigianato, con uno show-room dove è possibile osservare da vicini tutti i veicoli della gamma Ford, da quelli per la viabilità urbana fino ad arrivare all'ampia gamma di veicoli commerciali, non manca nemmeno un'ampia officina specializzata e un servizio di assistenza per accompagnare il cliente sia nel momento dell'acquisto che durante la sua esperienza a bordo.

«Essere qui è importante per il Salento, per il mercato di Lecce e per tutti i nostri clienti attuali e futuri - spiega Fabrizio Faltoni, presidente Ford Italia-. Abbiamo affidato questa zona ad un imprenditore che da tempo rappresenta il nostro marchio sulla piazza di Bari. Quest'apertura, in un territorio così importante come quello salentino, è un premio per quanto fatto nel corso di questi anni, ma anche un premio per tutti i nostri clienti che avranno l'opportunità di confrontarsi con un venditore di straordinaria esperienza». All'inaugurazione era presente anche il centravanti del Lecce Roberto Piccoli, che ha attirato l'attenzione di tanti sostenitori che erano presenti in concessionaria anche per scoprire la ricca gamma Ford, in particolare i nuovissimi veicoli elettrici: tra i più apprezzati c'è il nuovo suv Explorer. «Vogliamo accompagnare i nostri utenti verso una nuova esperienza di guida, con la nostra gamma elettrica che rappresentano il futuro - afferma Vincenzo Lamanna, titolare Auto Team-. Un processo irreversibile e indispensabile, e qui vogliamo permettere ai nostri clienti di conoscere i vantaggi economici e ambientali che riguardano quella che sarà la mobilità del futuro che qui si può già toccare con mano».

