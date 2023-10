Bambina di 9 anni sparita a New York dal campeggio: ritrovata, era chiusa in un armadio nel camper del rapitore

Charlotte Sena è stata ritrovata, sana e salva. La bambina di nove anni, due giorni fa era stata rapita in un campeggio nel nord dello stato di New York. Lo ha reso noto la polizia, aggiungendo che è stato arrestato il sospetto rapitore, individuato grazie alle impronte digitali lasciate su una lettera con una richiesta di riscatto lasciata nella buca delle lettere dei genitori della piccola. Così una squadra di Swat della polizia dello stato la catturato l'uomo, identificato come Craig Nelson Ross di 37 anni, nella casa mobile dove risiede con la madre, ed ha trovato la bambina nascosta in un armadio. La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha lodato gli investigatori sui social media per aver ritrovato la piccola «in 48 ore, ringrazio la polizia di New York e la polizia dei Parchi e tutti quelli che hanno lavorato senza sosta per trovare Charlotte e fare in modo che ritornasse sana e salva alla sua famiglia».

A suspect has been identified and taken into custody in the abduction of 9-year-old Charlotte Sena.



I promised Charlotte's parents we'd leave no stone unturned in our search.



Now, because of the extraordinary work of law enforcement, Charlotte will be reunited with her family. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) October 3, 2023

La bambina scomparsa mentre andava in bicicletta

La bambina era scomparsa domenica nel Moreau Lake State Park, mentre stava andando in giro in bicicletta con degli amichetti prima di cena.

Non avendola vista tornare, i genitori hanno dato l'allarme ed é subito iniziata una vasta ricerca nella zona in cui hanno partecipato oltre 100 persone. Sulla base delle prove raccolte, la polizia ha subito trattato il caso come un rapimento.