Galatina, 600 bimbi nati nel 2023: la festa in ospedale

Benvenuta al mondo, Desiree. La piccola, arrivata il 30 dicembre alle 12:30, è stata la seicentesima bambina nata all’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina nel 2023. Questo numero salva, ancora una volta, il reparto Ostetricia del nosocomio che per tutto l’anno ha lavorato senza sosta, rivelandosi un punto di riferimento per il Salento e non solo. Medici, ostetriche e infermieri sono orgogliosi del risultato e felici della gioia che è arrivata in così tante famiglie.

La speranza è che l’ospedale continui ad avere questo ritmo, garantendo il massimo dei servizi alle neo mamme e ai neonati, dimostrando quanto Galatina sia ancora fulcro di una sanità che ha bisogno di sempre maggiori attenzioni. Adesso è però il momento dell’esultanza e di riporre la fiducia del cuore in tutti questi bambini che saranno gli adulti di domani. Siano forti e dai valori profondi. Non c’è augurio migliore per il nuovo anno.