Picchia la compagna e la fa prostituire la donna chiede aiuto ai vigili: arrestato per maltrattamenti

Lei e lui. In mezzo botte e umiliazioni senza fine. Si sono conosciuti anni fa e, da allora, la situazione è stata tutt’altro che rosea. Maltrattamenti quotidiani, fino a costringere la donna anche a prostituirsi.

Già, perché quell’uomo, arrestato su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Bari, frutto di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, ben presto sarebbe diventato manesco. Molto manesco. E da lei avrebbe preteso anche altro. E cioè, che si prostituisse. Decisiva, infatti, nella decisione del giudice la considerazione del pericolo concreto delle condotte violente e prevaricatrici dell'indagato.

Una turpe storia alla quale hanno messo fine gli agenti della polizia locale di Bari dopo un intervento che li ha portati, in poche settimane, sulle orme di una storia a dir poco allucinante e accuse pesantissime come macigni: maltrattamenti familiari e sfruttamento della prostituzione.

Tutto è partito ad inizio maggio, quando una pattuglia del comando cittadino, nel corso degli ordinari controlli del territorio barese, ha raccolto la richiesta di aiuto invocata da una donna, in piazza Moro, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Bari.

Gli investigatori, coordinati nella fase investigativa dal dirigente Michele Palumbo, sono riusciti progressivamente a conquistare la fiducia della donna che ha iniziato a parlare apertamente, riavvolgendo il nastro sino al 2016 e ricostruendo oltre 8 anni di vessazioni a cui sarebbe stata sottoposta: l’uomo, infatti, l’avrebbe ripetutamente maltrattata, insultandola e percuotendola con schiaffi e pugni. E non è tutto. La donna, dopo aver denunciato gli abusi subiti nel corso della convivenza, ha aggiunto agli agenti che sarebbe stata costretta anche a prostituirsi con estranei in cambio di somme di denaro. Insomma quell’uomo violento l’avrebbe maltrattata e l’avrebbe persino costretta a vendere il proprio contro la sua volontà. In caso contrario, sarebbero stati guai. Offese, schiaffi e pugni. L’attività di indagine, svolta in queste settimane, ha consentito di ricostruire i numerosi episodi denunciati dalla vittima, principalmente alla luce di una dettagliata deposizione resa proprio dalla donna.

Lei adesso è al sicuro. Lui, invece - le generalità non sono state fornite a tutela della vittima -, dopo essere stato rintracciato in un comune dell’hinterland barese e accompagnato negli uffici di via Aquilino, nel quartiere Japigia, è stato arrestato in virtù della misura cautelare e condotto nel carcere di Bari. Per gli inquirenti, infatti, «stante la condotta violenta e prevaricatrice dell’uomo», è stato ritenuto «sussistente il pericolo concreto di recidivanza - è scritto in una nota - in ragione delle specifiche e reiterate condotte ascrivibili all’indagato in danno dei familiari».

