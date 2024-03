Donna investita sulle strisce: ha fatto da scudo al proprio figlio. Ricoverata in ospedale

Una donna investita sulle strisce pedonali a Putignano, in provincia di Bari. La 39enne ha fatto da scudo con il corpo al proprio bimbo, con cui attraversava la strada. Una Opel l'ha travolta: probabilmente l'uomo che la guidava non si accorta della donna che attraversava. Sul posto un'ambulanza della postazione del Santa Maria. La 39enne è ricoverata ad Acquaviva con una forte contusione al bacino. Nessuna ferita per il bimbo.

Sul posto la Polizia metropolitana e quella locale di Putignano.