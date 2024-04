Bambina di sei anni investita da una moto: è ancora in prognosi riservata

Una bambina di sei anni è stata investita due giorni fa da una moto, mentre attraversava la strada in via Ettore Fieramosca a Bari. La piccola, immediatamente soccorsa dagli operatori sanitari del 118 è stata trasportata in ambulanza, in codice rosso, al Policlinico di Bari dove è ricoverata in prognosi riservata. E a distanza di due giorni è ancora ricoverata con riserva di prognosi. La piccola è ricoverata nel reparto di neurochirurgia del Policlinico di Bari con diversi traumi al viso e al torace e ha avuto una emorragia cerebrale. Secondo alcune ricostruzioni, la moto era in impennata quando ha investito la bimba, ma questa circostanza non è confermata dalla polizia municipale che sta compiendo accertamenti sulla dinamica.

Il motociclista - fuggito e ripreso dopo pochissimo - è stato denunciato per omissione di soccorso, la moto è stata sottoposta a sequestro.