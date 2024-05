Si lavora sempre più spediti per ricostruire la verdeggiante foresta di ulivi nei territori pugliesi colpiti dalla xylella fastidiosa. Trovare nuove varietà resistenti: è questo l’obiettivo di ricercatori e tecnici che vogliono far tornare, negli occhi di chi guarda, lo splendore delle foglie e il luccichio argentato della pianta che campeggia fin dall’inizio nello stemma della Regione Puglia, simbolo della pace e della fratellanza e segno di unità da nord a sud.

APPROFONDIMENTI REGIONE Emergenza xylella, altri sei Comuni in Puglia colpiti dal batterio. Bruxelles aggiorna l'elenco delle aree infette AGRICOLTURA Xylella, il diktat dell’Osservatorio: altre 76 piante da estirpare subito

Il progetto

La comunità scientifica regionale (ma anche nazionale e internazionale) affiancata da associazioni, enti pubblici e privati, sta portando avanti la ricerca e di recente ha prodotto una novità: insieme al leccino e alla favolosa, sono state riconosciute due nuove cultivar tolleranti/resistenti che potranno essere utilizzate nelle campagne per i reimpianti. Si tratta della varietà “lecciana” (completamente immune) e “leccio del corno” (che riesce a tollerare bene l’infezione) entrambe candidate a far risorgere l’olivicoltura pugliese, soprattutto nella fascia di territorio che va da Bari fino a Santa Maria di Leuca. E proprio a due passi da “de Finibus Terrae”, a Gagliano del Capo, sorge Forestaforte. Un nome che è già un programma.

Si tratta di un frantoio di proprietà dell’olivicoltore Giovanni Melcarne, che negli ultimi anni si è caratterizzato come una stazione di ricerca applicata e che è diventato un polo sperimentale con un campo di conservazione del germoplasma. Ieri alla presenza di esperti pugliesi e di una sessantina di ricercatori internazionali arrivati nel frantoio in pullman, sono stati presentati i nuovi spazi aziendali destinati al lavoro di sperimentazione, tra cui campi e strutture idonee per l’allevamento delle piante. Nel perimetro di Forestaforte, sono state installate delle nuove serre: una di 110 metri quadri, realizzata con una raccolta fondi promossa da Andreas Metz, direttore della rivista tedesca Merum, utilizzata per moltiplicare ed allevare le piante in condizioni ottimali di temperatura. E un’altra "a rete" attraverso una raccolta fondi della onlus “Save the Olives” (di cui è testimonial l’attrice Helen Mirren), per allevare in condizioni protette ed isolate dall’ambiente esterno, olivi con promettenti caratteristiche agronomiche e di resistenza. Nei locali posteriori del frantoio c’è anche una camera climatica di 24 metri quadrati realizzata con un progetto finanziato da Unaprol Coldiretti per lo sviluppo di test rapidi di patogenicità con uno spazio a temperatura controllata, all’interno del quale vengono monitorati una serie di semenzali incrociati tra di loro, per trovare varietà che siano allo stesso tempo resistenti e produttive. E sempre nella struttura gaglianese, sorge uno spazio attrezzato con piccole celle climatiche (fitotroni) utilizzate per gli esperimenti con gli insetti vettori, non autorizzati altrove, un campo per la selezione di piantine ottenute da incrocio.

Ai ricercatori presenti è stato mostrato come vengono impiegate alcune unità cinofile nel rilevamento precoce di xylella fastidiosa all’interno del progetto che vede coinvolto l’ente nazionale della cinofilia italiana. Il titolare Melcarne ha fatto vedere ai presenti le numerose piante, oltre 2mila, che stanno crescendo rigogliose negli spazi esterni del frantoio, tra cui degli alberi figli di leccino incrociati con la cultivar coratina e altre ottenute dall’incrocio di giovani olivi tolleranti e non. Quello di Forestaforte è stato definito come un esempio di collaborazione “virtuosa” tra pubblico e privato che sembra dare risultati incoraggianti: a Gagliano infatti è stata realizzata una vera e propria base operativa per i ricercatori del Cnr-Ipsp (Istituto per la protezione sostenibile delle piante) e per i consorzi di ricerca nazionali ed europei che contribuiscono direttamente allo sviluppo di attività che, altrimenti, non potrebbero essere sviluppate altrove, a causa del rischio fitosanitario correlato alla manipolazione del batterio al di fuori della zona infetta. «È estremamente necessario ampliare il numero di varietà da mettere a disposizione degli olivicoltori per la ricostruzione del territorio ma anche per una efficace strategia di prevenzione. La via attraverso la quale si stanno cercando le nuove cultivar è quella degli incroci fra le resistenti con altre cultivar così da creare nuove varietà che siano sia resistenti che buone da un punto di vista agronomico e per la produzione di olio di qualità», ha spiegato ieri Maria Saponari, ricercatrice dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante Ipsp-Cnr. «Ci sono incroci promettenti - ha detto ancora - alcuni sono già al quinto anno. Quando la pianta di olivo inizia ad essere produttiva, possiamo già fare una prima stima di che tipo di pianta nuova sarà, che tipo di frutto e di olio produrrà e se sarà resistente o meno a xylella». La fase degli incroci è dunque avanzata: «Sicuramente siamo avanti - ha aggiunto Saponari - anche se un programma di costituzione di una nuova varietà nell’ulivo sappiamo che dura dai 10 ai 15 anni, quindi è un percorso lungo». Saponari ha fatto inoltre sapere che alcune delle piante «incrociate con la cellina non mostrano i sintomi e pertanto speriamo che siano valide da un punto di vista agronomico e di produzione di olio».

Presente a Gagliano anche Donato Boscia (Cnr Bari) che ha evidenziato come «avere il supporto concreto con il mondo produttivo, è per noi un motivo di orgoglio e di gratificazione, perché è la prova provata del fatto che evidentemente ciò che stiamo facendo è considerato utile. Di recente sono state autorizzate altre due cultivar che adesso sono utilizzabili. Tuttavia, la normativa comunitaria adesso vieta l’impianto di tutte le piante ospiti di questa variante del batterio, anche se dà facoltà allo Stato membro, in questo caso l’Italia, di poter derogare a tale divieto nella zona definitivamente infetta, autorizzando delle specie o varietà che preferibilmente hanno carattere di resistenza o tolleranza». Nel frantoio ieri c’era pure Costantino Carparelli presidente di Coldiretti Lecce: «Abbiamo contribuito a dotare questo polo sperimentale di una camera climatica di 24 metri quadri, che ospita al suo interno un ambiente controllato non solo da contaminazione esterna, ma anche dal punto di vista della temperatura e dell’umidità e consente di ottenere un ambiente ideale. Questa sede è importante perché la sperimentazione è realizzata nel Salento, nell’areale cioè che ha subito questa fitopatia ed è giusto che nello stesso luogo dove è nata occorre trovare la soluzione». Oltre alla speranza, quindi, c’è uno spiraglio concreto di poter ricostruire il paesaggio, con la sua verdeggiante foresta di ulivi.