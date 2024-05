Tempo instabile nel fine settimana: previste piogge. Allerta meteo gialla in Puglia. Ecco le previsioni

Fine settimana instabile dal punto di vista meteorologico in Puglia: dopo un intermezzo gradevole, asciutto e per larghi tratti soleggiato, il fine settimana si preannuncia più fresco, dinamico e instabile su Puglia, Basilicata e Molise per effetto del transito di un nuovo cavo d'onda di origine atlantica, foriero di piovaschi di passaggio e qualche acquazzone temporalesco in sviluppo pomeridiano a partire dai rilievi appenninici; i fenomeni si mostreranno più organizzati e abbondanti in particolar modo nell'entroterra lucano, sui settori centro-occidentali molisani e a ridosso dei Monti della Daunia e delle Murge.

La protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla per pioggia a partire dalle 8 di domani - sabato 25 maggio - e per le successive 12 ore.

Vediamo insieme le previsioni meteo per il weekend secondo gli esperti di 3bmeteo.