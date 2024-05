Terremoto a Crotone: scossa avvertita anche in Puglia, soprattutto a Taranto e nel Salento

Trema la terra, una scossa di terremoto di magnitudo tra 3.8 e 4.3 avvenuta alle 19:35 ora italiana nella zona di Crotone in Calabria è stato avvertito anche in Puglia, in particolar modo a Taranto e Lecce. Il terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuto ad una profondià di 23 chilometri.

Si tratta della seconda scossa avvertita in Puglia durante la giornata di oggi - 24 maggio. Questa mattina infatti un terremoto di magnitudo 3,8 si è verificato all'alba, per la precisione alle 5.29 nel mar Ionio, a largo tra la Grecia e il Salento.