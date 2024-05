Lecce, quasi pronto il piazzale della stazione: ecco quando aprirà. Ma a breve un altro cantiere (fino a novembre)

I disagi in stazione a Lecce stanno per finire. Il prossimo 11 giugno, il nuovo piazzale della stazione della città sarà liberato dalle recinzioni e sarà aperto alla libera fruizione degli utenti. Con buona pace dei pendolari, sì ma anche e soprattutto dei tanti turisti che giungeranno a bordo dei treni a Lecce e nel Salento. Una buona notizia per una città che continua a scommettere e investire sul turismo e che ora potrà presentarsi ai visitatori con un biglietto da visita degno della sua bellezza.

I dettagli

Per un cantiere che si chiude, tuttavia, un altro sta per aprirsi. A stretto giro, infatti, bobcat e ruspe si sposteranno sul lato sinistro della strada, dove fino a novembre si sarà in corso la seconda parte dei lavori che completeranno il rifacimento del piazzale principale della stazione ferroviaria di Lecce. Almeno sino al 2026 quando, con il ribaltamento dell'hub, diventerà l'ingresso secondario o almeno quello che condurrà verso il centro della città, facilmente raggiungibile a piedi. Quello del Comune, tuttavia, non è l'unico cantiere aperto. In questi giorni si stanno ultimando una serie di interventi che non riguardano direttamente il piazzale, ma sono stati previsti da Enel che ha calendarizzato una serie di interventi sulla propria rete, al fine di evitare nuovi scavi nel breve periodo. Un'attività di programmazione finalizzata a una migliore fruizione dell'area nel prossimo futuro, che è praticamente alle porte.

Già a partire da giugno, tuttavia, con il restyling del piazzale dovrebbe essere archiviata una volta per tutte la pratica del parcheggio selvaggio a pochi metri dalla stazione. L'area che sino a qualche mese fa era occupata da auto e mezzi in sosta, ora si prepara a diventare una piazza ricca di verde, alberature e sedute per chi vorrà attendere la coincidenza dei treni al fresco. Il progetto di restyling si è resa possibile attraverso le economie di spesa del progetto di ribaltamento della stessa stazione, pari a circa 1 milione e 500 mila euro di fondi regionali. Il progetto, redatto dall'architetto Sergio Ventura, interessa tutta l'area antistante la stazione e viale Oronzo Quarta fino alle intersezioni con via di Ussano e via Don Bosco, e ha coinvolto anche gli studenti dell'Istituto Presta-Columella (che hanno ideato e collaborato alla progettazione del Giardino del Mondo) e l'Accademia di Belle Arti, che ha indicato l'artista la cui opera scultorea abbellirà il giardino, il salentino Romano Sambati.

Il nuovo piazzale è improntato soprattutto sul concetto di sostenibilità, con decine di nuovi alberi provenienti da tutti i continenti, che nel corso delle scorse settimane sono stati già messi a dimora nel "Giardino del Mondo", che sostanzialmente è già sorto, alle spalle della stazione, sul lato destro, dove fino allo scorso mese di marzo c'era solo asfalto. Uno degli aspetti su cui si è lavorato di più e si continuerà a lavorare anche durante la seconda tranche di lavori è l'accessibilità e la sicurezza per tutti, con un'area pedonale priva di barriere architettoniche, attrezzata con percorsi tattili per ipovedenti e non vedenti che congiungono l'ingresso della stazione con l'area di scambio intermodale e dotata di un'illuminazione adeguata; sulla bellezza, che sarà testimoniata dall'installazione di un'opera di Sambati; sull'uso intelligente dei pali del filobus che, da elementi di disturbo, troveranno nuove funzioni come elementi portanti per l'illuminazione, il verde, la comunicazione delle informazioni necessarie, sia per chi arriva in stazione per salire sul proprio treno sia per chi è appena arrivato in città e ha bisogno di informazioni per utilizzare il servizio di trasporto pubblico, che potrà usufruire anche delle nuove pensiline che, appena terminati i lavori sul marciapiede, verranno installate per permettere una più confortevole attesa ai potenziali fruitori del servizio.

Viale Oronzo Quarta, infine, sarà attrezzato per essere un'area di scambio intermodale, raggiungibile in bus, in bici, a piedi, con l'intento di rendere sempre più connessa con il resto della città la stazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA