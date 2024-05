Elezioni europee, Decaro va a lezione per imparare le lingue. Lo spot diventa virale. Il video

Decaro a lezione di lingue in vista delle elezioni europee. Lo spot del sindaco di Bari, Antonio Decaro, candidato con il Partito Democratico alle Europee di giugno, è diventato virale. Il candidato ha realizzato un video elettorale con la figlia che gli chiede, in vista di una potenziale vittoria, come se la caverà al parlamento europeo con le lingue straniere.

Nessun problema: "Sto studiando" risponde Decaro alla figlia. Nel video si vede il candidato a "lezione" di dialetti del sud Italia: calabrese e campano, molisano, lucano e salentino.



«Sono una persona a cui piace studiare. È quello che ho fatto in questa lunga campagna elettorale per le Europee. Ed è quello che faccio anche in questo spot», scrive Decaro nel post.