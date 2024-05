Non è da tutti andare a casa degli industriali e dire loro, con garbo ma con fermezza, che è ora di pensare anche a un limite alla crescita e che è anche il momento di rivedere, in vista del Piano urbanistico generale, «il paradigma culturale con cui si è fatta urbanistica fino a poco tempo fa». Il candidato sindaco Vito Leccese parla con la fermezza di un leader e la consapevolezza di essere sulla strada giusta.

«L’urbanistica e gli strumenti urbanistici non possono più essere intesi come progetti di trasformazione edilizia del territorio». Onore al merito «gli edili hanno rappresentato la storia di questa Confindustria nessuno rinnega quella storia che ha avuto anche la sua importanza per lo sviluppo della città», ma è ora di voltare pagina. E l’antipasto a quello che sarà il piatto forte, cioè il Piano Urbanistico Generale, si chiama Costasud. Il modello è quello. «Penso a Costasud e il contributo che da voi è stato dato – afferma Leccese rivolgendosi agli industriali baresi - credo sia quello il modello su cui ragionare, quel modello rappresenta l’anticipazione del Pug, riguarda la modalità di fare urbanistica diversamente rispetto al passato». Costasud è il più grande intervento di rigenerazione urbana che si realizzerà, un parco costiero di sei chilometri che andrà da Pane e Pomodoro a San Giorgio. Ma proprio su Costasud la distanza con il candidato sindaco del centrodestra Romito è siderale.

«Non pensiamo ad una Costasud di grattacieli sul mare, che del resto la legge non prevede. Ma neanche ad un parco come fino ad ora è stato pensato...’’vuoto’’. In un recente sondaggio 2 baresi su 3 bocciano Costasud, come è stata pensata fino ad ora: un investimento con i fondi del Pnrr da 86 milioni di euro può offrire molto di più ai baresi. Sulla costa, il verde, le piste ciclabili e le spiagge – afferma Fabio Romito - si devono armonizzare con le attività che consentono di vivere il mare e ai baresi di riprendersi questa parte della città usufruendo anche di servizi che rendono il parco economicamente sostenibile, altrimenti il verde diventa quello del Parco Perotti e il mare quello di Pane e Pomodoro, in cui non c’è neanche un bar». Evidenti le distanze e le concezioni del mondo ad esse sottese.

Ma Leccese dopo aver dettato la linea, rassicura chi lo ascolta. «Nessuno vuole mettere in discussione i diritti acquisiti, la proprietà privata è tutelata dalla nostra Costituzione né io sono un rivoluzionario o un bolscevico o menscevico, io sono per il rispetto dei diritti acquisiti ma dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme, vedere la sperimentazione delle anticipazioni del Piano urbanistico generale e lavorare condividendo co-progettando su un nuovo modello di sviluppo della città». D’altronde non è solo la sua insopprimibile anima verde a tracciare il percorso, ma è una necessità, che fa tutt’uno con il discorso della crescita, a cui è necessario porre un limite. A porre un limite allo sviluppo non è Leccese o l’Europa, che non a caso ha sancito la morte dei motori endotermici al 2035, è l’ambiente che lo detta, è il pianeta Terra che lo esige. Quindi, fa capire, sviluppo, crescita ma sostenibile, ne va dell’esistenza nostra e del pianeta. «Credo che la crescita – spiega - debba avere dei limiti che non sono ideologici o dogmatici come dice Romito, ma i limiti sono quelli antitetici allo sviluppo sostenibile. Fortunatamente oggi rispetto a quando ho iniziato a fare politica negli anni ’80, siamo tutti consapevoli che esistono dei limiti allo sviluppo, perché insieme abbiamo un obbligo. Un vecchio slogan degli anni ’80 diceva: il pianeta Terra ci è dato in prestito dai nostri figli e dai nostri nipoti, abbiamo l’obbligo di restituirlo con le stesse opportunità. Se oggi non siamo consapevoli delle grandi sfide globali legate al surriscaldamento del pianeta, non andiamo da nessuna parte. Quando parlo di utilizzo diverso del suolo, riforestazione urbana parlo di una necessità legata alla sopravvivenza in questo pianeta e parlo anche della necessità che tutti, comportamenti individuali e delle autorità pubbliche devono contribuire a vincere queste sfide».

L’incontro in Confindustria non fa parte della obsoleta liturgia pre elettorale, è un passaggio fondamentale e tutti i candidati sottolineano l’importanza del dialogo, fino a proporre un tavolo permanente. «Dobbiamo trovare un modo per istituzionalizzare un tavolo permanente – propone Michele Laforgia - in cui le forze produttive, i sindacati, le imprese dialoghino con l’amministrazione comunale e controllano l’agenda di governo del territorio». Tutti lamentano la situazione in cui versa il consorzio Asi. Romito accenna a «un progetto di revisione dell’attuale legge che determina l’organizzazione dell’Asi che va totalmente riformata». «Un’area, quella gestita dal Consorzio Asi che non risponde ai requisiti minimi di attrattività – gli fa eco Laforgia - ed è un problema se vogliamo essere luogo di investimenti stabili sul territorio».

Su Asi concorda anche Leccese. «Spero ci siano grandi momenti di discontinuità anche perché penso sia utile riprogrammare e riformulare sul piano normativo le modalità di gestione». I temi sul tavolo sono tanti, la formazione, gli insediamenti delle imprese IT, ma si chiede Laforgia «per quanto tempo? con quali ricadute sul territorio, con quale forma di stabilità? Il rischio è che si tratti di investimenti legati a incentivi». Su questo punto il candidato Mangano ha sottolineato che «è pur vero che a Bari sono giunti poli tecnologici importanti di aziende It ma al momento non c’è stato alcun beneficio per l’industria locale». I 4 candidati sindaco sono tutti consapevoli di quanto sia strategica la connessione con il tessuto industriale. Chi si candida a sindaco sarà anche sindaco della città metropolitana, 41 Comuni, un distretto di importanza nazionale e europea. Impensabile per il prossimo sindaco di Bari non occuparsi di politica industriale.

