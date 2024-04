La stagione turistica a Bari, iniziata a marzo dopo il calo fisiologico registrato a gennaio e febbraio, continua a registrare ottimi numeri. La speranza di operatori e amministrazione comunale è che i prossimi mesi incrementino sempre più questi dati, in modo da confermare Bari come meta turistica di eccellenza del sud Italia. Nel periodo dal primo aprile al 27 aprile (per cui senza considerare completamente l’ultimo weekend del mese) sono state registrate in città 155mila presenze, mentre i turisti arrivati sono stati circa 63mila. Chi ha visitato Bari nell’ultimo mese ha dormito in città più di due notti (la media parla di 2,46 notti).

I numeri

Nella sola giornata di ieri a Bari c’erano 3.500 turisti. I viaggiatori, da quanto emerge, sono per il 31% italiani, seguiti da turisti provenienti da Polonia, Francia, Bulgaria, Germania, Romania, Ungheria, ma anche Spagna e Paesi Bassi. Interessante, come già visto nei mesi scorsi, la presenza di una percentuale di turisti provenienti dagli Stati Uniti, considerando che non ci sono collegamenti diretti e quindi chi dagli Stati Uniti sceglie Bari lo fa consapevolmente. In questo mese di aprile che sta volgendo al termine, sono stati pari al 2,81% del totale, quindi oltre 1.700 persone.

Per quanto riguarda la tassa di soggiorno, nel 2024 risultano essere stati incassati circa 800mila euro, che sommati ai 580mila dei primi tre mesi di attivazione della misura, corrispondenti al periodo finale del 2023 (ottobre-dicembre), si parla di un incasso pari a un milione e 380mila euro. Cresce inoltre la percentuale dei turisti che arrivano a Bari e scelgono di soggiornare in albergo, in quanto i dati dicono che il 48,8% ha optato per passare la notte in hotel. Il restante 51,2% si è diviso tra affittacamere, b&b e locazioni brevi e così via. Da ricordare che ad oggi, sulla piattaforma PayTourist, sono 2.478 le strutture registrate. Numeri che fanno il paio con il successo registrato a livello turistico da Bari nel weekend di Pasqua, quando circa duemila i turisti hanno scelto la città e quasi 17mila erano quelli presenti dal 28 marzo al primo aprile, con una permanenza media di tre giorni. Un inizio di stagione che lascia ben sperare, con previsioni ottimistiche anche il mese di maggio che sta arrivando e che coincide con le celebrazioni per san Nicola, giornate che vedono arrivare a Bari molti italiani e stranieri nel nome del culto per il santo di Myra.

«San Nicola ha sempre attratto molto – sottolinea l’assessore al Turismo, Ines Pierucci - e sono tante le persone che arrivano a Bari per i tre giorni della sagra e non solo per il corteo della sera del 7 maggio». Sulle aspettative per il mese di maggio, Pierucci aggiunge: «Sono tanti i turisti religiosi che arrivano a Bari per san Nicola e lo stesso corteo storico è diventato un’attrazione turistica importante, esattamente come i grandi eventi, essendosi sprovincializzata dal punto di vista della spettacolarizzazione anche internazionale che si viene a creare con il momento di danza aerea e non solo». La scelta di venire a Bari e in Puglia in questo periodo è a volte legata anche ai festeggiamenti per San Nicola: «Chi sceglie la Puglia in questo periodo dell’anno – rimarca l’assessore – sa che c’è la sagra di san Nicola, e magari quando organizza il viaggio decide di restare un po’ di più per assistere a questa tradizione identitaria e caratteristica del luogo che va a visitare». «Le previsioni – conclude Pierucci – sono più che positive, considerando che abbiamo prenotazioni su Booking pari a quasi il 90%». Bari sempre più meta a visitare e da vivere per i tanti turisti che arrivano da ogni parte del mondo. Resta il nodo dei servizi che devono necessariamente essere implementati per far sì che la città possa davvero definirsi “europea” e a livello delle aspettative di chi sceglie di visitarla.

