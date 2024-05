Sono in totale 17 le liste consegnate a Putignano in vista delle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Tre i candidati sindaco: l’uscente Luciana Laera, Michele Vinella e Gianluca Rospi. Proprio dalla Laera è venuta la sorpresa finale con la presentazione di una lista in più, la quinta, rispetto alle quattro inizialmente annunciate.