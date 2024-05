Sagra della carne di cavallo: confronto sindaco-animalisti

Non si placa la bufera a Corato, per la prima edizione della sagra della carne di cavallo, che si chiude oggi. Ma tra animalisti e sindaco si aprono dialogo e confronto. I primi hanno puntano il dito contro l’amministrazione, accusandola di scarso rispetto per gli animali. Ad aggravare la situazione, la concomitanza con il circo Donna Orfei che, nei manifesti, mostra la presenza di tigri, cammelli e altri animali.

«È avvilente che un comune autorizzi manifestazioni basate su morte, dolore e sfruttamento anziché promuovere il rispetto della vita e del benessere degli animali.

Gli organizzatori parlano di una tipica tradizione locale, pilastro della cucina locale, ma se fosse realmente così non saremmo alla prima edizione» avevano commentato dall’associazione Lndc Animal Protection.

Sindaco pronto al dialogo

Proteste alle quali sindaco, Corrado De Benedittis, ha fatto intendere di non essere indifferente e verso le quali si dice pronto al dialogo: «Siamo amici del mondo animalista e non siamo assolutamente indifferenti a tutto ciò. Tutt'altro. La sensibilità animalista merita rispetto e conoscenza».

Da parte di De Benedittis, dunque, la disponibilità a organizzare «un convegno sull'antispecismo e sulle culture vegetariana e vegana, per favorire conoscenza e pluralismo culturale».

Ma, allo stesso tempo, il primo cittadino sottolinea che la carne equina da sempre è, per la città, un primato alimentare: «Lo attesta l'esistenza di numerose macellerie equine. La carne di cavallo fa parte della nostra storia gastronomica, che merita riconoscimento e rispetto. Le tante bracerie vedono l'impegno di famiglie che, da generazioni, si guadagnano da vivere in modo onesto, nel solco di una cultura alimentare in cui è centrale il rispetto degli animali da allevamento. Tutta la cultura agro-pastorale della Puglia si nutre di un rapporto simbiotico tra allevatori, pastori e animali, in cui la vita di un gregge o di una mandria, di fatto è tramandata, custodita e spesso salvata dell'estinzione».

Il convegno

L’idea del convegno è accolta favorevolmente dall’associazione animalista che, tramite Mariangela La Volpe, coordinatrice regionale dell’associazione, risponde: «A noi farebbe piacere che si promuovessero diversi stili alimentari esenti da crudeltà verso gli animali che, oltre ad essere più etici, sono più salutari per l’uomo. Anche perché la vera tradizione pugliese è quella mediterranea, che ha le sue radici nella terra e nei suoi prodotti, nell’agricoltura, negli ortaggi, nell’olio, non certamente nella carne di cavallo, come si vuol far credere».

Sul circo, La Volpe sottolinea come l’associazione si sia sempre battuta contro l’intrattenimento basato sullo sfruttamento di creature che «dovrebbero vivere libere nel loro habitat e non essere ammaestrate per far divertire la gente».

M. Cot.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA