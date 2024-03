La giunta comunale ha definito tempi e modalità della nuova attivazione della zona a traffico limitato e del controllo elettronico degli accessi nel centro storico di Gallipoli. Telecamera accesa dal 20 aprile prossimo e ingresso e sosta riservati solo ai residenti e autorizzati con pass sino alla fine di settembre. Già disposta anche la relativa ordinanza attuativa a firma del comandante della polizia locale, Antonio Morelli. Mentre sulla centralissima via Antonietta De Pace la concomitanza con i riti legati alle festività pasquali e l’avvio delle occupazioni del suolo pubblico per la bella stagione hanno imposto già da venerdì scontro l’istituzione dell’area pedonale urbana a partire dalle 10 del mattino e sino alle 2 di notte. Ma l’attenzione va rivolta, come sempre, alla nuova riaccensione del varco elettronico.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Nuovo codice della strada, dai telefoni alle multe fino alle bici e ai neopatentati: ecco cosa cambia

Riaccesa la telecamera

Da sabato 20 aprile nuovamente occhi aperti sul display all’ingresso del ponte seicentesco e attenzione alle multe visto che torneranno le limitazioni di accesso veicolare che rimarranno poi in vigore per tutta la stagione estiva, nella città vecchia, sino al 30 settembre. Il Comune ha reso noto che dal terzo sabato di aprile, infatti, tornerà attivo l'occhio vigile e severo sul centro storico nel quale, come ormai tradizione da alcuni anni, saranno nuovamente in vigore la zona a traffico limitato e l’area pedonale urbana con il relativo divieto di accesso e circolazione ai non residenti e a tutti i veicoli non autorizzati o non muniti di pass esposto sul parabrezza. Come disposto dalla giunta comunale, con una apposita e recente delibera, nel cuore del borgo antico tornerà la consueta regolamentazione che vieta l'accesso dei veicoli non autorizzati nella fascia oraria a partire dalle 11 del mattino e sino alle 24 di tutti i giorni sino al 31 maggio. E dopo le undici del mattino anche la sosta lungo le riviere sarà appannaggio esclusivamente dei veicoli autorizzati per i quali vige l'obbligo di esporre in modo ben visibile il pass di accesso. Il borgo antico tornerà dunque ad essere off limit con l'attivazione del varco elettronico e dell'area pedonale urbana su via Antonietta De Pace e le strade contigue e su tutta l’isola del centro storico, a partire dall’intersezione del ponte seicentesco con la riviera Cristoforo Colombo. A partire dall’1 giugno e sino al 30 settembre invece la fascia oraria sarà estesa dalle 10 del mattino e sino alle 3 della notte. Quindi a partire dal 20 aprile, se non residenti nel borgo antico e regolarmente autorizzati, onde evitare di essere immortalati dalla telecamera posta all'ingresso del ponte "Giovanni Paolo II" e beccarsi una multa tutt'altro che gradita (e che verrà notificata a stagione conclusa), sarà opportuno rispettare la relativa disposizione già prevista dalla delibera varata dall’esecutivo comunale retto dal sindaco Stefano Minerva e resa operativa con l’apposita ordinanza del comando della polizia locale e dell’assessorato alla mobilità retto da Stefania Oltremarini.