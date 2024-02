La data da segnare sul calendario è quella dell’1 aprile. Tra meno di due mesi, infatti, dovrebbero attivarsi gli autovelox sulla Tangenziale Est. L’arteria cittadina, tra le più incidentate del territorio, sarà presto monitorata da due sistemi per il controllo della velocità, destinati a diventare il tormento per gli automobilisti avvezzi a schiacciare il piede sull’acceleratore.

La determina del comandante Zacheo

La data di presunta attivazione è indicata nella determina dirigenziale, a firma del comandante della Polizia locale Donato Zacheo, relativa al noleggio di due impianti per il rilevamento automatico del superamento dei limiti della velocità (articolo 142 Codice della strada) da posizionare sulla bretella cittadina - che rappresenta uno dei buchi neri delle statistiche sugli incidenti cittadini a partire dagli ultimi 19 anni da quando cioè è stata inaugurata - e che a oggi è oggetto di una serie di interventi per il posizionamento della nuova segnaletica stradale. È stato il prefetto Luca Rotondi, dopo un iter avviato da tempo, ad autorizzare lo scorso luglio il Comune a posizionare gli autovelox che saranno sistemati in entrambe le direzioni a 100 metri dalla stazione di servizio Sant’Oronzo Nord (direzione Brindisi) e all’uscita 7B San Cataldo (direzione Maglie).

L'obiettivo? Contenere la velocità

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di convincere chi è al volante a cambiare le proprie abitudini e a contenere la velocità così da ridurre il numero degli incidenti. La Tangenziale Est, infatti, è da sempre maglia nera per il numero di sinistri stradali: solo lo scorso anno, ad esempio, si sono registrati 34 scontri. Per chiudere l’iter Palazzo Carafa ha la necessità di noleggiare due postazioni fisse (autovelox bidirezionale). A occuparsi della fornitura degli impianti e della attività di gestione ricorsi per i prossimi due anni sarà la Project Automation S.p.a per un importo complessivo di 161.040 euro. Così come riportate nella determina dirigenziale, la spesa dovrebbe essere suddivisa nelle diverse annualità secondo questo schema: 60.390 euro per la quota parte del canone annuo 2024 con inizio del servizio 1 aprile 2024 (9 mesi); 80.520 euro per il canone 2025 e 20.130 euro per i 3 mesi di noleggio (gennaio – marzo) del 2026.

Il contratto

Nei prossimi giorni il Comune procederà con la sottoscrizione del contratto con la società. E quindi, salvo imprevisti o ulteriori rinvii, le telecamere dovrebbero attivarsi il primo di aprile. La messa in funzione dei dispositivi è strettamente legata ai lavori per il rifacimento della segnaletica stradale. Da qualche giorno, infatti, l’arteria cittadina è oggetto di una serie di interventi di messa in sicurezza finalizzati non solo a migliorare la fruizione della strada ma anche all’installazione degli autovelox. I lavori andranno avanti fino al 17 febbraio (così come stabilito dall’ordinanza) e saranno eseguiti dalle 7 alle 16 con l’esclusione dei giorni festivi e varranno per tutti i 13 chilometri della bretella con l’esclusione delle corsie di accelerazione e decelerazione e delle rampe di uscita e immissione che saranno interessate solo dalla segnaletica obbligatoria di presegnalamento. Opere necessarie, dunque, a garantire la sicurezza ma che sono propedeutici al posizionamento dei nuovi dispositivi di controllo.

Per consentire il rifacimento della segnaletica è stato istituito, nei tratti interessati dai lavori, il restringimento della carreggiata a una corsia, il limite di velocità di 40 km/h e divieto di sorpasso a tutti i veicoli. Una volta completati gli interventi gli autovelox entreranno in funzione. L’attivazione degli impianti di controllo, così come annunciato qualche giorno fa dal comandate Zacheo, dovrebbe avvenire proprio in vista dell’estate quando le presenze in città sono in aumento, così come il numero delle vetture che circolano sull’arteria cittadina. Gli automobilisti sono avvisati.