Lecce-Monza diretta: inizia la ripresa

Lecce-Monza, missione salvezza. I giallorossi di Luca Gotti dopo la vittoria sul Sassuolo cercano tre punti che vorrebbero dire ipoteca sulla permanenza in Serie A. La squadra di Palladino, invece, vuole continuare a stupire, dopo un'altra stagione con una salvezza più che tranquilla. Al Via del Mare quasi 30mila spettatori: c'è il tutto esaurito in una città che ribolle d'entusiasmo dopo il successo di Reggio Emilia. Al Via del Mare, per assistere a Lecce-Monza dal vivo, anche Samuel Umtiti accolto dagli applausi del pubblico.

Lecce-Monza diretta

7' Ora il Lecce spinge

4' Krstovic al tiro da buona posizione, a lato di poco.

1' Inizia il secondo tempo, nessun cambio.

Un Lecce più quadrato che propositivo chiude a reti bianche il primo tempo contro il Monza.

L'occasione migliore dei giallorossi allo scadere, quando su una giocata di Krstovic, il Lecce va al tiro due volte. Per il resto più noia ed equilibrio che spettacolo e palle gol in area di rigore.

46' Fine primo tempo

44' Lecce a un passo dal vantaggio. Gran giocata di Krstovic, poi due conclusioni verso la porta. Si salva il Monza

42' Pongracic libera bene in area di rigore.

40' Gotti chiede a Dorgu e Oudin di invertire la posizione momentaneamente.

32' Fin qui buon controllo di entrambe le squadre.

30' Fase di gioco un po' confusa adesso. Ancora nessuna grande occasione da gol.

25' Ammonito Oudin.

20' Cresce il Monza, al tiro Kyriakopoulos

17' Il Lecce chiedeva un calcio di rigore, per la quaterna arbitrale tutto regolare.

13' Partita molto equilibrata in avvio .

10' Blin al tiro da fuori area: palla fuori.

7' Monza molto pericoloso, Gendrey chiude bene

1' Inizia il match!

15.00 Bellissimo clima al Via del Mare. La Curva Nord accoglie le squadre con le sciarpe al vento.

14.55 Tutto pronto al Via del Mare per Lecce-Monza. Giornata calda, c'è il pienone.

Lecce-Monza, le formazioni ufficiali

LECCE - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Blin, Rafia, Dorgu; Krstovic, Piccoli.

MONZA - Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Mari, Kyriakopoulos; Bondo, Akpa Akpro; Valentin Carboni, Pessina, Zerbin; Colombo