Tamponamento tra due auto, c'è un morto

Un uomo è morto in mattinata, attorno alle 9.30, a Bitonto a causa del tremendo tamponamento tra due auto. La vittima è un uomo di 76 anni originario di Molfetta.

Incidente mortale

La tragedia questa mattina sulla Sp231 tra Modugno e Bitonto. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate in territorio di Bitonto andando verso Terlizzi. Drammatico il bilancio, uno dei conducenti è deceduto nello scontro.

Il conducente dell'altra auto, un 61enne, è stato portato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Bari.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme agli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine. A causa dello scontro, e della presenza sulla carreggiata dei veicoli incidentati, si sono creati forti rallentamenti e disagi al traffico.

Foto di Bit Live