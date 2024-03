Piccolo calciatore scopre di avere una malattia, il messaggio di Javier Zanetti: «Siamo con te»

Il calcio è da sempre metafora di vita e il gol da segnare, spesso, non è sul rettangolo verde, ma contro avversari invisibili. È questa la battaglia che sta affrontando il piccolo Christian, 12enne di Bitonto che, circa due settimane fa, ha scoperto una malattia, quasi per caso.

Il malore in campo

Mentre era in campo, per giocare la sua partita con l’Under14 del Bellavista Bitonto, ha avvertito un malore e di lì è cominciata un’altra gara, un’altra partita, da combattere tutta in attacco. La cura, però, non è solo quella degli encomiabili medici del Policlinico di Bari, che si stanno prendendo cura di lui, ma anche dei suoi amici sportivi.

Il videomessaggio di Zanetti

Prima il videomessaggio dell’attaccante Giuseppe Sibilli e del difensore Mehdi Dorval del Bari Calcio, poi quello del suo beniamino Javier Zanetti, storico ex capitano dell’Inter e attuale vicepresidente del club nerazzurro: “Ciao Christian ti mando un forte abbraccio: non mollare che siamo tutti con te”, ha detto. “Christian è da sempre un grande tifoso interista – ha raccontato il suo mister Claudio Lopraino -.

Tutti facciamo il tifo per lui e ci auguriamo che la gara di solidarietà e vicinanza possa aiutarlo a segnare il gol più importante di sempre: quello per la vita”.