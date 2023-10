Multato dall'autovelox per 1,1 km/h in più sulla Gallipoli-Lecce: scrive al sindaco per protestare

Una multa di 42 euro per aver superato il limite di velocità di 1,1 chilometri orari. E' accaduto a un uomo di Valenzano, in provincia di Bari, in un caldo pomeriggio dello scorso luglio, quando sulla Statale 101 che va da Gallipoli a Lecce è stato "beccato" dall'occhio elettronico mentre viaggiava a 96,1 chilometri all'ora. Sono cinque i km/h di tolleranza previsti dalle norme di legge: di conseguenza l'uomo è stato multato per 42 euro (173 se la multa non viene pagata in tempi rapidi), per quel chilometro all'ora in più.

La protesta

Da qui la protesta, con una lettera indirizzata al sindaco di Galatina, Fabio Vergine. Non è il primo caso, per altro: già nella scorsa estate un uomo aveva protestato pubblicamente per esser stato multato allo stesso modo: anche in quel caso 1,1 chilometri all'ora in più. E dopo un'estate caldissima di multe, autovelox e proteste, la polemica continua.