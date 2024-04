Salento, ad aprile la Luna è rosa (e piena)

​Arnesano (Le) - 24 aprile 2024 - La Luna piena di aprile detta Luna Rosa, alle ore 01:49 ha raggiunto il suo culmine. Nonostante il nome e come previsto, il satellite della Terra non si è tinto di rosa, ma è apparso, tra tante nuvole insidiose, nitido e con il suo solito colore chiaro.

La Luna rosa

"L'astrologa Ginny Chiara Viola spiega che Aprile, per antonomasia, è il mese in cui le vallate americane si riempivano di piccoli fiori simili alle ortensie e il muschio rosa colorava le colline verdi e per questo, il plenilunio del mese veniva chiamato dai nativi americani appunto: “Luna Rosa". Per quanto mi riguarda ho atteso "l'evento" fino a quest'ora tarda perchè le previsioni meteo instabili potevano oscurarlo per le ore successive.