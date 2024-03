Pensioni, ad aprile aumenti (per la riforma dell'Irpef) e arretrati. Ecco il cedolino Inps: gli importi fascia per fascia

Pensioni più ricche ad aprile. Merito di aumenti e arretrati che non a tutti erano già arrivati. Il cedolino arriverà nei prossimi giorni, e sarà disponibile sul portale Inps tra il 20 e il 22 marzo. Qualche giorno di attesa in più per i pagamenti: vista la Pasqua del 31 marzo e Pasquetta l'1 aprile, il primo giorno bancabile del mese sarà martedì 2 aprile.