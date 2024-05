I tradizionali disegni dei giovani madonnari inaugurano oggi, a Bitonto, il programma degli eventi legati alla festa patronale per la Maria Santissima Immacolata, che si terrà il 26 maggio. Programma, presentato ieri mattina a Palazzo Gentile, che prevede, oltre agli storici appuntamenti con lo scoprimento del quadro del miracolo, l’accensione delle luminarie (24 maggio) e la processione dell’immagine di Maria, diversi concerti in piazza: la Fanfara del X reggimento Carabinieri Campania, diretta dal maestro Luca Berardo (24 maggio), Francesco Sarcina e Le Vibrazioni (25 maggio) e Serena Brancale (27 maggio).

«Siamo riusciti a trovare risorse a bilancio per il maggio bitontino. Ma è necessario che la festa sia sentita da tutti quanti» sottolinea il sindaco Francesco Paolo Ricci, invitando i giovani ad impegnarsi e ad avvicinarsi alle realtà associative attive sul territorio, come il comitato Feste Patronali: «Viviamo queste associazioni. Affianchiamoci a chi da tempo porta avanti questo impegno. Solo così sarà possibile dare nuova linfa a chi si sforza per custodire la tradizione».

I costi



Ancora in itinere la stima dei costi, come riferisce il primo cittadino, aggiungendo che sarà la ditta Starluce a fornire e montare le luminarie e che, per esplicita richiesta degli artisti e per ragioni di sicurezza, il palco per i concerti sarà montato in piazza Marconi, come l’anno scorso, e non in piazza Cavour come invece è stato fatto in altri anni.

Ci sarà anche un contributo della comunità argentina, che fornirà un addobbo floreale per la Madonna.

«Quest’anno ricade il 290esimo anniversario della Battaglia di Bitonto. In questi anni abbiamo assistito a riscritture e narrazioni che mescolano storia e metastoria» ricorda il professor Nicola Pice, presidente del Comitato Feste Patronali, annunciando che quest’anno la statua della Madonna andrà anche nelle frazioni, da cui manca da 50 anni.

La festa il 26 maggio



Sarà il 26 maggio la festa vera e propria, con l’esibizione, per le vie della città, della Filarmonica Bitontina diretta dal maestro Nicola Cotugno, e dello Storico Gran Concerto Bandistico “M. Giuseppe Chielli” Città di Noci, diretto dal maestro Michele Lapolla.

Nel pomeriggio ci sarà la processione dell’immagine dell’Immacolata, con la partecipazione delle autorità civili e militari, delle confraternite, con accompagnamento musicale della Filarmonica Bitontina.

Tra gli eventi collaterali, lo spettacolo “Ma…Donne in battaglia”, a cura della Compagnia attoREmatto, con la regia di Cecilia Maggio, in programma il 21 al Teatro Traetta,

Il giorno 24 ci sarà l’allestimento degli altarini mariani allestiti dalle famiglie del borgo antico, con un percorso devozionale itinerante a cura del Comitato Feste Patronali e dell’associazione culturale “Le Strade dei Fiori”. Ad accompagnare l’iniziativa, l’esecuzione canora del gruppo “Re Pambanelle”.