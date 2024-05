Coalizioni in frantumi e 19 liste. A Santeramo è tutti contro tutti

Le diciannove liste in gara a Santeramo per le prossime comunali sono state presentate a Palazzo di città e dopo il vaglio dell’Ufficio elettorale si è aperta ufficialmente la campagna elettorale dei quattro candidati sindaco, i quali hanno tutti lo stesso obiettivo: uscire vittoriosi dalla competizione dell’8 e 9 giugno.

I candidati sono il sindaco uscente, Vincenzo Casone; Nunzio Zeverino Digregorio, 41 anni, praticante notaio, ex consigliere comunale; la dirigente scolastica Teresa Paradiso e Maria Antonietta Panzarea, 45 anni, assistente notarile.

Vincenzo Casone

Partito Democratico

<CW-20><CL10>Baldassarre Loredana<QA0>

Barnabà Vitantonio<QA0>

Bellisario Roberta<QA0>

Cecca Gabriele<QA0>

Colacicco Floriana<QA0>

Didonato Isabella<QA0>

Disanto Francesco<QA0>

Giannini Leonardo<QA0>

Ladisi Margherita Stella Pia<QA0>

Lazazzara Antonio<QA0>

Lillo Candida<QA0>

Mastrorocco Nicola<QA0>

Mele Vincenzo<QA0>

Panzarea Daniela<QA0>

Pontrandolfo Rita<QA0>

Scattaglia Giuseppa Vita Maria

Civismo per Santeramo

<CW-20><CP9.5>Distante Gaetano Vito<QA0>

Laterza Lucia Vita<QA0>

Volpe Luciana<QA0>

Lella Rosanna<QA0>

Pace Paola<QA0>

Poli Sara<QA0>

Santoro Paola<QA0>

Giannini Angela Vita Maria<QA0>

Stano Vito Erasmo<QA0>

Massaro Domenico<QA0>

Stano Stefano<QA0>

D’Ambrosio Feliciano<QA0>

Sirressi Vincenzo<QA0>

Cancellaro Emanuele Maria<QA0>

Casiero Angelo<QA0>

Lerede Stefano Antonio

Popolari con Casone

<CW-7><CP9.5>Giove Addolorata<QA0>

Lanzolla Nicola<QA0>

Massaro Francesco<QA0>

Schiavarelli Fabio Nunzio<QA0>

Gatti Debora<QA0>

Nuzzolese Pietro<QA0>

Giorgio Giovanni<QA0>

Cardascia Marco<QA0>

Putignano Annalisa<QA0>

Scaramuzzi Anna<QA0>

Dimatera Rosalinda<QA0>

Cappiello Giuseppe <QA0>

Oliva Emanuele<QA0>

Fumarulo GIuseppina<QA0>

Depascale Stefano<QA0>

Disanto Marcello

Santeramo al centro

<CP9.4>Pontrandolfo Nicola<QA0>

Bianchi Maria Antonietta<QA0>

Lazzazzara Brigitta<QA0>

Putignano Giovanni Vito Nitti<QA0>

Berardi Luigia<QA0>

Dimauro Erasmo<QA0>

Disanto Camilla<QA0>

Casone Vincenzo Domenico<QA0>

Mastropasqua Gianpaolo Domenico<QA0>

Fraccalvieri Marcella Enza<QA0>

Dragone Alessandra<QA0>

Geronimo Filippo Antonio<QA0>

Casamassima Ruggero<QA0>

Dezio Camilla<QA0>

Girardi Morena<QA0>

Digregorio Rosangela

Insieme per Santeramo

<CP9.5>Baldassarre Annalisa<QA0>

Bitetti Nunzio<QA0>

Bongallino Anna<QA0>

Colamonico Francesco<QA0>

Di Girolamo Vito Giuseppe<QA0>

Di Leone Lucrezia<QA0>

Ditoma Gabriele<QA0>

Fraccalvieri Susanna<QA0>

Giannini Nunzio<QA0>

Lella Tommaso<QA0>

Mariano Angelo<QA0>

Paradiso Letizia<QA0>

Petrera Giovanni<QA0>

Signorile Lorenzo<QA0>

Tangorra Maria Antonietta<QA0>

Zullo Pasquale

Puglia favorevole

<CP9.7>Natuzzi Giuseppe<QA0>

Bianchi Eugenia<QA0>

Bosco Donatella<QA0>

Ciliberti Annalinda<QA0>

Digregorio Pietro<QA0>

Dilorenzo Vincenzo<QA0>

Lassandro Giovanna<QA0>

Lella Giovanna<QA0>

Maiullari Rosa<QA0>

Plantamura Gianfranco<QA0>

Putignano Michelina<QA0>

Schinai Daniela<QA0>

Stano Giovanni<QA0>

Stano Raffaele Benito<QA0>

Stasolla Erasmo<QA0>

Tartaglia Giancarlo

Nunzio Zeverino Digregorio

E' politic@

<CP9.5>Riviello Giovanni Battista<QA0>

Bagnulo Fabio<QA0>

Colacicco Mario<QA0>

Difonzo Antonella<QA0>

Difonzo Nunziata<QA0>

Giove Andrea<QA0>

Iacobellis Massimiliano<QA0>

Labalestra Giovanna<QA0>

Labarile Caterina<QA0>

Lillo Fabrizio<QA0>

Lillo Rocco<QA0>

Marsico Maria Oronza<QA0>

Mastropasqua Rossella<QA0>

Petragallo Divella Elena<QA0>

Stano Alessandro<QA0>

Visceglia Barbara

Liberali per Santeramo

<CP9.5>Digregorio Michele<QA0>

Caponio Grazia<QA0>

Carinali Ettore Mario Camillo<QA0>

Difonzo Patrizia<QA0>

Gentile Mario<QA0>

Girardi Orlando<QA0>

Labarile Roberto<QA0>

Ladisi Valentina<QA0>

Laera Angela<QA0>

Lobefaro Giuseppe<QA0>

Paolicelli Vita Maria<QA0>

Prapaniku Erjon<QA0>

Scuro Orazio Nicola Isidoro<QA0>

Solazzo Simeone<QA0>

Solimena Riccarda Anna<QA0>

Lanzolla Domenico

Valore per Santeramo

<CP9.5>Ranella Erasmo<QA0>

Cardinale Giancarlo<QA0>

Lella Rosanna<QA0>

Pontrandolfo Nadia<QA0>

Castellaneta Vito Erasmo<QA0>

Bishquemi Dorian<QA0>

Ciliberti Rosanna<QA0>

Di Santo Vincenzo<QA0>

Lassandro Filomena Linda<QA0>

Losito Isabella<QA0>

Maffei Germano<QA0>

Nocco Stefano<QA0>

Plantamura Mario<QA0>

Prisciantelli Giovanni<QA0>

Santoro Loredana Rita<QA0>

Tritto Giovanni

Forza Italia

<CP9.5>Livia Bonatesta<QA0>

Maria Cacciapaglia<QA0>

Katia Ciccarone<QA0>

Daniele D’Andrea<QA0>

Carmela Delizia<QA0>

Camilla Difonzo<QA0>

Francesco Gatti<QA0>

Miriam Lazazzara<QA0>

Giuseppe Labarile<QA0>

Raffaele Maffei<QA0>

Michela Gabriella Nocco<QA0>

Giovanni Petragallo<QA0>

Rosaria Porfido<QA0>

Paolo Vito Silletti<QA0>

Giovanni Volpe<QA0>

Antonia Zeverino

Maria Antonietta Panzarea

Sinistra Riformista

Cardascia Michele Vito<QA0>

Bongallino Daniela<QA0>

Calabrese Francesco<QA0>

Bottalico Christina<QA0>

Magli Michele<QA0>

Cecca Giorgia<QA0>

Musci Piergiorgio<QA0>

Depascale Barbara<QA0>

Natuzzi Francesco<QA0>

Forese Marilina<QA0>

Sampaolo Fabio Erasmo<QA0>

Molinari Lucia<QA0>

Sirressi Patrizia<QA0>

Bosco Andrea

Santeramo Democratica

<CP9.5>Caponio Michele<QA0>

Cici Angela<QA0>

D’ambrosio Anna Lucia<QA0>

Difilippo Iolanda<QA0>

Digirolamo Raffaele<QA0>

Fiorentino Antonella<QA0>

Giampetruzzi Orsola<QA0>

Girardi Giuseppe Maria<QA0>

Larato Camillo Nicola Giulio<QA0>

Lella Maria<QA0>

Lovecchio Nicola<QA0>

Panzarea Elisabetta<QA0>

Paulangelo Adriana<QA0>

Petrera Antonella<QA0>

Simonetti Daniele<QA0>

Stasi Maria

Movimento 5 stelle

Rocco Lillo<QA0>

Silvia Fraccalvieri<QA0>

Andrea Natale<QA0>

Linda Stano<QA0>

Marco Caggiano<QA0>

Marilisa Pasquino<QA0>

Adolfo Manicone<QA0>

Maria Pasqualina Zaminga<QA0>

Michele Monteleone<QA0>

Francesca Colacicco<QA0>

Michele Simone<QA0>

Giuseppe Petruzzellis<QA0>

Raffaele Musci

Santeramo futura Fa la scelta giusta

Baldassarre Fabrizio Flavio<QA0>

Fraccalvieri Giuseppe Vito Erasmo<QA0>

Difonzo Daniela<QA0>

Musci Pietro<QA0>

Caponio Annamaria<QA0>

Fraccalvieri Vito Carlo<QA0>

Giandomenico Monica<QA0>

Musci Lorenzo<QA0>

Cardinale Marianna<QA0>

Lionetti Davide Donato<QA0>

Caponio Giovanni Armando<QA0>

Iurlo Domenico<QA0>

Paradiso Marilena

Teresa Paradiso

Noi moderati - lei

<CP9.5>Cybi Gregory<QA0>

Digregorio Domenico<QA0>

Dimitri Tiziana<QA0>

Errico Fedele<QA0>

Labarile Michele<QA0>

Lazazzera Angelo<QA0>

Larato Annalisa<QA0>

Lemma Francesca<QA0>

Loiudice Maria<QA0>

Margarito Michele<QA0>

Maggiolini Vincenzo<QA0>

Nuzzi Franco<QA0>

Paradiso Martina Agnese<QA0>

Rosato Mattia<QA0>

Scalera Simone<QA0>

Sciacovelli Maria

Fratelli d'Italia

<CP9.4>Natuzzi Fedele Angelo Raffaele<QA0>

Barberio Nicola<QA0>

Cacciapaglia Michele<QA0>

Caponio Domenica<QA0>

Cassandro Michela<QA0>

Cianciotti Laura<QA0>

Ciccarone Clara<QA0>

Conte Antonisia<QA0>

Disanto Nunziatina<QA0>

Difonzo Domenico<QA0>

Laquale Gaetano<CP9><QA0>

Laterza Vitangelo<QA0>

Paccione Domenica<QA0>

Paradiso Gianfranco<QA0>

Perniola Rosalia<QA0>

Tritto Nunzio Giuseppe

P.Iva

<CP9.5>Maurizio Scaramuzzi<QA0>

Carmelo Tritto<QA0>

Francesco C.D. Disanto<QA0>

Giovanna Massaro<QA0>

Maria Lella<QA0>

Maria Maiullari<QA0>

Paolo Fumarolo<QA0>

Pietro Paradiso<QA0>

Renzo Mastropasqua<QA0>

Daniela Pacucci<QA0>

Maria Pasquino<QA0>

Sandra Maggiore<QA0>

Saverio Porfido<QA0>

Michele Moramarco<QA0>

Francesco Giannelli<QA0>

Giorgio Scarano

Azione Udc

<CP9.5>Barberio Maria Bruna<QA0>

Bitetti Marco<QA0>

Brahja Adelina<QA0>

Cappiello Maria<QA0>

Ciccarone Domenica<QA0>

Dezio Giuseppe<QA0>

Difonzo Filomena<QA0>

Dimauro Angela<QA0>

Fhirina Anissa<QA0>

Girardi Pietro Maria<QA0>

Leo Giuseppe Claudio<QA0>

Leone Armando<QA0>

Losito Fabio<QA0>

Colacicco Stefano<QA0>

Natuzzi Annalisa<QA0>

Detomasi Loriana