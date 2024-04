Hanno cercato di sedare una lite tra detenuti del Rems di Spinazzola ma sono rimaste ferite. Vittime quattro guardie giurate in servizio nella Residenza per l'esecuzione delle misure della sicurezza che in seguito a un intervento per calmare due detenuti con problemi psichiatrici che stavano litigando con violenza tra di loro hanno riportato delle ferite.

La denuncia

A denunciare quanto accaduto nei giorni scorsi, è Tina Prasti segretaria della Filcams Cgil Bat che ha inviato una lettera a Prefettura, Questura, Asl Bat e ai ministeri di Giustizia e dell'Interno per chiedere interventi in favore di chi lavora nella residenza. L'aggressione sarebbe stata scatenata «da una discussione tra due detenuti che erano nell'infermeria», riferisce la sindacalista evidenziando che l'intervento di una guardia giurata ha riportato la calma ma solo per pochi minuti.

«Dopo meno di dieci minuti infatti, la discussione è ricominciata sfociando in una aggressione con uno dei due detenuti che picchiava l'altro», prosegue Prasti. «L'intervento delle guardie ha limitato le lesioni alla vittima ma non ha rasserenato gli animi» perché il presunto aggressore "è stato raggiunto da altri detenuti che si sono scagliati contro le guardie giurate», sostiene la segretaria. Solo l'arrivo delle forze dell'ordine «ha riportato la calma nella Rems».

«Non si possono più rimandare decisioni nel merito - fa sapere la sindacalista - in passato abbiamo ottenuto l'aumento di una unità per turno ma è evidente che non è servito. Serve immaginare altre ipotesi perché noi, insieme ai lavoratori che rappresentiamo, siamo molto preoccupati», conclude Prasti.