La droga per i detenuti era nascosta nel formaggio, sequestro nel carcere di Taranto

La droga destinata ai detenuti del carcere di Taranto era nascosta nel formaggio. Il quantitativo di stupefacente, però, è stato intercettato dagli agenti della Polizia Penitenziaria nel corso dei controlli di routine sui pacchi spediti ai reclusi dai familiari. La droga era in alcuni tocchetti di formaggio. Sotto sequestro sono finiti 45 grammi di droga. La notizia dell'operazione della Polizia Penitenziaria è stata diffusa dal sindacato Fns Cisl.

Il controllo

"Nonostante la carenza organica denunciata da anni dalla nostra organizzazione sindacale - hanno spiegato dal sindacato Fns Cisl - gli agenti di Taranto sono stati protagonisti di una brillante operazione di contrasto al fenomeno del traffico di droga all'interno del carcere".

Il sequestro, come accennato, è stato eseguito dagli agenti del reparto colloqui durante i controlli dei pacchi provenienti dai famigliari dei detenuti. Sono stati rinvenuti circa 45 grammi di sostanza stupefacente, nascosti in piccole dosi all'interno di tocchetti di formaggio.

Il sindacato

Il segretario generale aggiunto Fns Cisl di Taranto Brindisi, Erasmo Stasolla ha sottolineato "l'importanza di questo risultato" e ha rinnovato l'appello alle autorità competenti affinché siano messe in atto azioni concrete per affrontare la carenza organica di personale che continua a rappresentare una sfida per il corretto funzionamento del sistema carcerario.