I primi rumors risalivano a diverso tempo fa, supportati poi da un incontro tenutosi a Palazzo di Città a inizio marzo. Adesso, c’è l’ufficialità: l’offerta formativa universitaria a Taranto si arricchisce con il corso di laurea in Farmacia attivo dal prossimo anno accademico 2024-2025.

Un corso esclusivamente tarantino, ossia con lezioni, esami e sede in città. E con la prospettiva, non immediata però, di avere anche docenti “di stanza” direttamente a Taranto - nei prossimi mesi dovrebbero esserci bandi ad hoc - e non professori in trasferta dall’Università di Bari.

APPROFONDIMENTI IL CAPITALO UMANO Ateneo, PoliBa, Lum. Stop fuga di cervelli IL POLO TECNOLOGICO Tecnopolo Taranto, il rettore Bronzini: «Bisogna decidere di partire» IL CASO Medicina a Taranto, Iaia: «L'Università è nel caos siamo vicini agli studenti»

I dettagli

Insomma, una bella notizia sotto ogni profilo. Quello formativo, con una nuova opportunità per gli studenti jonici. Lavorativo, poiché si tratta di un corso appetibile e ben spendibile sul mercato. Un dato interessante riguarda per esempio il tasso di occupazione a un anno, tre anni e cinque anni dalla laurea. Secondo il rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati del “Consorzio Interuniversitario Almalaurea” per farmacia il tasso è alto sin dai primi passi nel mondo del lavoro e tende a crescere man mano che si acquisiscono esperienze: rispettivamente, per le tre annate considerate, il valore è di 84,7%, 88,7% e 90,3%.

Quanto al tempo tra la laurea e l'inizio della ricerca del primo lavoro, di media, è 0,9 mesi. E, ultimo non certo per importanza, c’è un profilo scientifico perché, come spiega il professor Francesco Leonetti, direttore del dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco UniBa, l’intenzione è di investire anche in laboratori di ricerca specificatamente in ambito tumorale e tossicologico.

L’ok definitivo segue, come detto, il vertice tenutosi l’8 marzo tra il sindaco Rinaldo Melucci, l’assessore all’Istruzione Désirée Petrosillo, il professor Leonetti e Francesco Settembrini, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Taranto e Provincia. Le lezioni saranno ospitate nella sede dell’ex Banca d’Italia e dovrebbero partire dalla seconda metà di settembre. Per le iscrizioni (tutti i dettagli sono forniti da Leonetti nell’intervista ndr) si dovrebbe partire già da fine luglio.

Un nuovo ingresso che rimpolpa un’offerta che al momento vede, come corsi di lauree magistrali, Scienze e tecniche dello sport, Scienze strategiche marittimo-portuali, Sicurezza informatica e Strategie d'impresa e management che si aggiungono a quelli a ciclo unico di Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia. Per quanto concerne le lauree triennali, Taranto ospita Economia e Amministrazione delle Aziende, Fisioterapia, Informatica e comunicazione digitale, Infermieristica, Scienze ambientali, Scienze delle Produzioni e delle Risorse del Mare, Scienze e gestione delle attività marittime, Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e l'interculturalità e, per chiudere, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Con la possibilità, infine, di seguire un dottorato di Ricerca in “Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo”.