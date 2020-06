Diritto e Management dello Sport, domani la presentazione del nuovo corso di laurea di Unisalento con i campioni di Puglia

Ultimo aggiornamento: 12:26

Domani, 24 giugno alle 11, si terrà sulla piattaforma teams la presentazione del corso di laurea triennale di Diritto e Management dello Sport offerto dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell' Università del Salento . Un appuntamento importante, da seguire comodamente da casa, per conoscere meglio il Corso di Laurea innovativo con un taglio fortemente pratico che si rivolge ai giovani appassionati di sport, praticanti e non, che vogliano trovare un impiego in un mondo che pullula di società e necessita di professionalità e competenza.Il Corso si rivolge anche a chi già lavora nel settore e desidera accrescere il proprio background culturale e tecnico: le lezioni, infatti, sono offerte con modalità, sia a distanza che in presenza e, dunque, chi non può presenziare con la modalità in presenza, può seguire le lezioni a distanza sulla piattaforma Teams.Il video di presentazione del corso è visionabile nel sito del Dipartimento di Scienze Giuridiche https://www.giurisprudenza.unisalento.it/home_page , nella sezione dedicata ai video dei diversi corsi.Ai saluti di rito del Magnifico Rettore Fabio Pollice che farà gli onori di casa, seguiranno i saluti di Antonio Dima, Presidente CUSI; Elio Donno, Giornalista sportivo, decano dei giornalisti salentini; Andrea Piccinni, presidente CT FIPAV Lecce. Subito dopo Luigi Melica, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche; Stefano Polidori, presidente del Corso di Laurea di Giurisprudenza e Attilio Pisanò, delegato di Ateneo alla didattica presenteranno il Corso prima di dare inizio alla carrellata di ospiti che si soffermeranno sull’importanza di un’adeguata professionalizzazione di chi opera nello sport, rispondendo alle domande dei giornalisti Giuseppe Calvi (La Gazzetta dello Sport) e Rosario Tornesello (Nuovo Quotidiano di Puglia).Interverranno: Angelo Giliberto, presidente Coni Puglia; Fernando Marino, presidente di Happy Casa Brindisi e Saverio Sticchi Damiani, presidente U.S Lecce spa. Quindi, seguiranno i testimonial del corso, ossia, i volti noti nel campo dello sport che vorrebbero iscriversi al corso o che sostengono l'importanza di un corso di laurea su tali specifiche tematiche per atleti, ex atleti e per i manager sportivi. Tra i testimonial si segnala Carlo Durante, patron Nuova pallacanestro Nardò che da anni avvia i giovani atleti del Nardò basket ai corsi di Unisalento; Aristide Landi, professionista seria A1 Basket, campione europeo juniores; Camillo Placì, responsabile tecnico pallavolo Volejbol’nyj klub Fakel Federazione russa; Egidio Rambone, direttore sportivo Napoli calcio femminile; Roberto Rizzo, allenatore, campione italiano primavera; Francesco Raho, responsabile tecnico basket Cus Torino.Chiuderà la madrina del Corso, Francesca Lanciano, campionessa italiana salto triplo, laureanda in giurisprudenza con una tesi sul doping nello sport che si candida ad essere una delle prima cultrici della materia del corso.L’evento sarà tenuto su piattaforma Teams alla quale gli interessati potranno accedere cliccando sul link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7ac15225273244d990447edb2d18017f%40thread.tacv2/conversations?groupId=3599f3ff-69c1-45f3-82c8-ed161fc7b264&tenantId=8d49eb30-429e-4944-8349-dee009bdd7da