Un corso di laurea magistrale in "Comunicazione, media digitali e giornalismo", uno in "Ingegneria biomedica", uno in "Ingegneria della sicurezza". E ancora corsi triennali in "Diritto e politiche per la pubblica amministrazione" e l'attivazione di Infermieristica, che quest'anno è arrivato a Lecce, anche per la sede di Tricase (solo primo anno, al momento sotto la gestione dell’Università degli studi di Bari). Tra Senato Accademico e Consiglio d'amministrazione Unisalento svela il programma per arricchire l'offerta formativa a partire dal 2023/24. A comunicare la notizia il sindacato studentedesco Udu.

Per quel che riguarda la Pubblica amministrazione già quest'anno era centrale nell'offerta formativa di Unisalento. Il corso di laurea in Infermieristica era già stato annunciato da Pollice qualche tempo fa. Per il resto si tratta di assolute novità, fatta eccezione per la magistrale in Comunicazione, che sostituisce un vecchio corso, mantenendo la stessa classe (Lm19). Novità che ora saranno sottoposte al vaglio del ministero dell'Università, per il conclusivo via libera.