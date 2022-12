All'Università di Bari uno short master in Hospitality & Revenue Management

Intensificare il rapporto tra università e aziende per la formazione dei futuri professionisti del settore turistico è uno degli obiettivi dello short master in 'Hospitality & Revenue Management' che parte domani, alle ore 11, nell'aula magna del plesso della facoltà di Economia. Il master è nato dalla collaborazione tra Università di Bari Aldo Moro e il luxury resort Borgo Egnazia e prevede un percorso formativo che coinvolge da una parte il corso di laurea magistrale in Progettazione e Management dei Sistemi Turistici e Culturali del dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa, e dall'altra una realtà come Borgo Egnazia da sempre attenta alla valorizzazione del territorio e delle persone. La proposta ha raccolto l'interesse di numerosi candidati. Sono state presentate oltre 40 domande per un corso che prevedeva un numero di 15 partecipanti, estendibili fino a un massimo di 30.

I percorsi formativi

Una quota considerevole dei candidati ha già seguito precedenti percorsi formativi al di fuori della Puglia, «il che dimostra - secondo Uniba - la capacità che ha avuto questa proposta formativa di operare come attrattore sull'intero territorio nazionale». Il corso prevede un'offerta formativa articolata su 50 ore complessive di docenza, che sarà erogata per il 50% da docenti di Uniba e per il 50% da esperti del settore, con specifiche competenze soprattutto nel revenue management applicato al settore dell'hospitality. Borgo Egnazia ha finanziato direttamente due borse di studio, per candidati under 30, per la completa frequentazione del corso. Le borse sono state destinate a due giovani talenti del settore.