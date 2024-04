Bari, non passa la nottata: il Cosenza ne fa quattro, i biancorossi in zona retrocessione

La nottata del Bari non passa più. I biancorossi perdono anche a Cosenza, nello scontro diretto per la salvezza, e restano al palo. Adesso la classifica è drammatica e dice zona retrocessione diretta, senza neppure l'appello dei playout.

La gara è stata fortemente pregiudicata dal disastroso avvio di Di Cesare e compagni, sotto di un gol già al 5' (rete di Tutino), per le ormai croniche amnesie difensive. Il raddoppio calabrese è arrivato al 17' con Tutino e solo sotto di due reti i pugliesi - privi di Diaw. Puscas e Maiello - hanno avanzato il baricentro grazie alla buona iniziativa di Benali e Maita, colpendo un palo con Sibilli e accorciando le distanza con Nasti a un minuto dall'intervallo. Nella ripresa il Bari ha spinto con determinazione e ha sfiorato il pari dopo 3' con Nasti. Poi la partita è diventata nervosa, piena di gialli e con un ritmo molto spezzato.

Quando l'undici di Giampaolo doveva proporre il forcing finale l'espulsione del subentrato Bellomo ha lasciato la squadra in dieci e il Cosenza ha chiuso i conti firmando un poker grazie a una punizione dalla distanza di Calò e al gol di Forte. I pugliesi ora sono terz'ultimi in classifica, posizione che a fine stagione significherebbe retrocessione diretta: mercoledì c'è l'occasione per il riscatto al San Nicola, contro il Parma capolista.

Cosenza-Bari 4-1

35a g.

Serie BKT: Cosenza-Bari 4-1

Marcatori: 5' Mazzocchi (C), 17'pt Tutino (C), 44'pt Nasti (B), 34'st Calò (C), 43'st Forte (C)

Cosenza (3-5-2): Micai, Camporese, Marras (15'st Florenzi), Tutino (25'st Forte), D'Orazio (c), Meroni, Calò (41'st Viviani), Antonucci, Venturi (1'st Fontanarosa), Mazzocchi, Zuccon (15'st Cimino)

A disp.: Lai, Marson, Gyamfi, Crespi, Canotto, Frabotta

All. W. Viali

Bari (4-2-3-1): Pissardo, Pucino (30'st Dorval), Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita (41'st Achik), Benali (41'st Acampora), Kallon (30'st Bellomo), Sibilli, Aramu (15'st Morachioli), Nasti

A disp.: Brenno, Matino, Lulić, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Zanaboni

All. F. Giampaolo

Arbitro: Sig. Luca Zufferli (Udine); assistenti: Sig. Pasquale Capaldo (Napoli) e Sig. Marco Trinchieri (Milano). Quarto Ufficiale: Sig. Dario Madonia (Palermo). VAR: Daniele Paterna (Teramo), AVAR: Giacomo Paganessi (Bergamo)

Ammoniti: Venturi (C), Zuccon (C), D'Orazio (C), Benali (B), Pucino (B), Micai (C)

Angoli: 2-7

Rec.: 3'pt; 5'st

Note: 37'st rosso diretto a Bellomo (B)

Stadio 'San Vito - Gigi Marulla' , Cosenza; cielo sereno, 18°C, terreno in discrete condizioni; circa 10.000 spettatori (1.507 tifosi ospiti)