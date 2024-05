Bari, la sagra di San Nicola senza fuochi d'artificio: ​il debito non pagato dagli organizzatori cancella lo spettacolo

San Nicola a Bari è rimasto senza fuochi d'artificio. Quella di ieri infatti sarà ricordata da tutti i baresi come la prima giornata del santo patrono senza fuochi d’artificio. I timori dei giorni scorsi si sono concretizzati dal primo mattino. Tre erano gli spettacoli previsti: il lancio delle diane all’alba; lo spettacolo pirotecnico alle 9.45 al molo sant’Antonio; l’ultimo spettacolo pirotecnico alle 22 sempre al molo sant’Antonio. Ma nessuno di loro ha avuto luogo.



Il comitato ha parlato di problemi legati ai lavori al molo sant’Antonio, ma pare ci sia un contenzioso aperto con la ditta Emotion Fireworks di Gioia del Colle legato a mancati pagamenti pregressi. Nella giornata di ieri si è lavorato per comprendere se fosse possibile trovare rimedio e far andare in scena almeno gli spettacoli odierni. Ma sembra che non ci sia stato nulla da fare.

Intanto il comitato sta cercando di correre ai ripari e ha contattato una nuova ditta per recupere lo show nella giornata di oggi.

Il programma di oggi

Oggi, come ricordato da monsignor Satriano, sarà a Bari il patriarca di Gerusalemme, monsignor Pizzaballa.

Stamattina per un incontro a Santa Fara, alle 10, mentre stasera alle 18 sarà in basilica, dove ci sarà la solenne celebrazione eucaristica e il tradizionale prelievo della santa manna.

La giornata di ieri

Messa all’alba e tradizionale processione a mare per festeggiare la giornata di San Nicola. Alle 4.30 le porte della basilica si sono spalancate per accogliere fedeli e turisti con la messa celebrata dal rettore della Basilica, padre Giovanni Distante, alla quale ha partecipato anche il sindaco Antonio Decaro. Alle 6.45 è quindi partita la processione che ha portato la statua del santo al molo san Nicola. Lungo il tragitto della processione due le tappe importanti. Una quella davanti a palazzo di Città, e l’altra alla Camera di Commercio.

Dopo l’arrivo della statua del santo di Myra al molo, monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e delegato pontificio per la basilica, ha celebrato la messa, seguita dalla benedizione del mare, attraverso il versamento nelle acque della santa manna. La statua è stata poi imbarcata sul motopeschereccio Nuova Chiara che l’ha portata al largo, dove per tutta la giornata i baresi e non solo hanno potuto rendergli omaggio. In serata, alle 18, sempre al molo, la messa celebrata da don Franco Lanzolla, seguita dalla processione della statua, accolta in piazza Ferrarese dall’accensione delle luminarie.







