Crolla il solaio di una piscina: tre feriti, tra cui due bambini. Il racconto choc: «È venuto tutto giù all'improvviso»

E' crollata una parte del tetto di una piscina a Poggiofranco, a Bari, in Via Saverio Lioce. Vi sarebbero dei feriti, secondo le prime informazioni. Non è chiaro quante persone fossero all'interno al momento del crollo.

Il bilancio provvisorio sarebbe di tre feriti, di cui due in codice rosso ma non in pericolo di vita. Sarebbero tre, quindi, le persone investite dal crollo. Si tratta di due adulti e un bambino.

L'istruttrice 34enne ha riportato un trauma dorsale e ad una gamba ed è stata portata all'ospedale Di Venere di Bari; una ragazzina di 14 anni è stata condotta al Policlinico per un trauma toraco-addominale; un bambino di 7 anni ha rimediato una distorsione ed è stato curato sul posto.

Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco e personale del 118, oltre alle forze dell'ordine.

❌ #Bari, crollo intorno alle 17 di una controsoffittatura all’interno di una piscina in via Lioce. Intervento in corso dei #vigilidelfuoco per escludere la presenza di persone sotto le macerie. Soccorsi due ragazzi coinvolti in acqua e una ragazza a bordo vasca [#30maggio 18:15] pic.twitter.com/2QwWpmeCuN — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 30, 2024

«Se penso che mio figlio non doveva essere lì. L'ho portato oggi in piscina per recuperare la lezione persa ieri. Era fuori dalla vasca mi ha detto, stava per rituffarsi quando è crollato tutto». È quanto racconta il papà di uno dei bambini che erano nella piscina. «Gli altri iscritti al corso di nuoto erano appena usciti dalla vasca perché la lezione era terminata. «Ho lasciato il bambino alle 16:20, in ritardo rispetto al solito. Poi dopo un'ora sono andato a riprenderlo ma il crollo era già successo e al mio arrivo ho trovato mio figlio, che ha quasi sei anni, sulla porta della piscina, con addosso il costumino: lo stavano vestendo. Piangeva per lo spavento e spero possa superare questo shock», riferisce il papà. «Ho pensato di tutto quando ho saputo del crollo - dice -. Sono stati momenti di terrore».

A lavoro nella struttura ci sono cinque squadre dei vigili del fuoco intervenute con le forze dell'ordine e il 118. «Ho visto anche un'istruttrice singhiozzare, ripeteva che in un minuto era crollato tutto - prosegue l'uomo -. Mi hanno detto che i primi a intervenire sono stati alcuni passanti e che è stata staccata la corrente». Il bimbo sta bene «ha un graffio e un pò di gonfiore, i medici lo hanno visitato nell'ambulanza», conclude il padre del piccolo.