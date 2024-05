Sfregiati i manifesti di Romito, candidato sindaco del centrodestra a Bari: «I soliti intolleranti»

La foto e il nome cancellati dai manifesti con il colore rosso: questa mattina i cartelloni elettorali di Fabio Romito, candidato sindaco del centrodestra a Bari, sono stati sfregiati.

«I soliti violenti e intolleranti - denuncia Romito in un post su Facebook - ecco l'ennesima dimostrazione del motivo per il quale non accettiamo lezioni di democrazia dalle sinistre baresi: se non la pensi come loro, si sentono in diritto di censurarti. Se pensano di abbatterci, si sbagliano di grosso. Siamo sempre più decisi a lavorare per vincere le elezioni e dare a Bari un futuro migliore».