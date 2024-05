Non solo stabilimenti balneari. Anche i circoli sportivi dovranno predisporre la documentazione necessaria per permettere al Comune di mettere a gara le aree del demanio occupate. Ieri è stato pubblicato un avviso con il quale la ripartizione Governo e Sviluppo strategico del Territorio ha dato mandato a nove circoli della città (quattro a Santo Spirito, il circolo Barion, il circolo Unione (sede Torre a Mare), il circolo Della Vela e altri due a Torre a Mare) di produrre entro il 30 agosto la documentazione necessaria sullo stato dei luoghi e le spese affrontate negli anni. Ai sensi della direttiva europea, più conosciuta come Bolkestein, il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime deve avvenire all’esito di procedure ad evidenza pubblica, ai fini del rispetto delle regole della concorrenza e per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Al momento in Italia è stata concessa una proroga fino al 31 dicembre.

APPROFONDIMENTI LECCE Movida, arriva la stretta per l’estate: regole in città e al mare REGIONE Il caos delle concessioni balneari: zero margini per i Comuni ancora senza un bando ATTUALITà Balneari, tre sentenze del Consiglio di Stato: illegittime le proroghe generalizzate delle concessioni agli stabilimenti LECCE Salento, caos parcheggi e lavori: i bagnanti per ora non ci sono. Lidi-Comune, c’è l’incontro

La circolare

«La scarsità del bene "fascia costiera" – si legge nella determina dirigenziale della ripartizione Urbanistica - è una condizione acclarata nel caso della città di Bari in ragione del sistema delle concessioni in essere, della morfologia del territorio e delle limitazioni imposte dalla Regione».

Nella definizione dei capitolati di affidamento il Comune ha differenziato le aree demaniali da assegnare per destinare a funzione sociale/culturale/sportiva, rispetto a quelle da assegnare per destinare a funzione principalmente economica-produttiva, ferma restando la necessità di garantire negli affidamenti i principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento. Per questo, dopo il provvedimento per i lidi balneari, ieri il Comune ha pubblicato uno nuovo indirizzato esclusivamente ai circoli sportivi, sociali e culturali. Tutte le informazioni serviranno a determinare il valore economico che sarà reso pubblico in occasione della pubblicazione del bando per la concessione e corrisposto dal concessionario subentrante al concessionario uscente alla conclusione della procedura. E mentre la procedura avviata per i lidi è già stata impugnata al Tar, perplessità vengono espresse dai presidenti dei circoli che nella giornata di ieri hanno ricevuto la richiesta del Comune. Come Francesco Rossiello, presidente del circolo Barion. «È un discorso paradossale – spiega Rossiello –. Il Comune ha equiparato i circoli sportivi che hanno valenza e storicità inenarrabili con i lidi balneari. Il circolo canottieri Barion ha 130 anni di storia, non è un’associazione nata ieri, è un luogo storico dello sport barese. Io so che la colpa non è del Comune, perché non ha fatto altro che applicare la normativa nazionale, ma il ministro Salvini deve prendere atto di questa situazione e ricorrere con una differenziazione». Rossiello ricorda che i circoli non sono a fine di lucro.

«Noi ci auguriamo di continuare a svolgere le nostre attività nel luogo che noi abbiamo creato – continua –. Auspico che il ministro Salvini per tempo faccia un decreto e che escluda i circoli sportivi dalle gare. Siamo stupiti, non ce l’aspettavamo, è un’assurdità paragonare un’ associazione ultracentenaria ad una che è pura attività economica, una procedura senza senso, senza considerare che gli eventuali soldi che riceveremmo non andrebbero ai soci ma dovrebbero essere devoluti ad associazioni e Coni. Abbiamo anche cercato di contattare i parlamentari per chiedere un emendamento subito, per sensibilizzare su una questione fondamentale anche per la storia della città».

Intanto nella giornata di ieri il Comune ha emesso ordinanza per l’avvio concreto dei lavori per il primo lotto (Torre Quetta) di Costa Sud. Fino al 30 novembre è stato istituito il divieto di sosta e di fermata in via Di Cagno Abbrescia tra la fermata ferroviaria di Torre Quetta e il cantiere ex Capannoni Gs.

S. Del.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA