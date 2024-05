Per recuperare un debito da poco meno di 368mila euro nei confronti di Pierluigi Vulcano, ex presidente di Amtab (la municipalizzata dei trasporti di Bari) e attuale presidente di Asi, il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari, l'Agenzia delle entrate ha notificato allo stesso consorzio un atto di pignoramento dei crediti verso terzi da 367.958 euro.

Cosa è successo

Vulcano, al quale sarebbero state notificate cartelle esattoriali dal 2015 al 2023, secondo l'Agenzia non avrebbe pagato tributi per poco più di 325mila euro, cifra alla quale si aggiungono circa 23mila euro di interessi di mora e 18mila di sanzioni. L'atto di pignoramento, datato 6 maggio 2024, è stato notificato direttamente all'Asi, in quanto il consorzio deve a Vulcano dei compensi.