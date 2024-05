«Deep tech, decisiva sarà la politica. Grande occasione anche per il Sud». Intervista a Carlo Bagnoli (Università Ca’ Foscari)

«Siamo di fronte a un’altra rivoluzione. Con il deep tech cambia il paradigma del mondo del lavoro del domani». Carlo Bagnoli, professore ordinario di Innovazione strategica presso il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. È fondatore e direttore scientifico di VeniSIA – Venice Sustainability Innovation Accelerator, Strategy Innovation Srl, Digital Strategy Innovation Srl, LUM Strategy Innovation Srl, Strategy Innovation Master e Strategy Innovation Forum. Tra gli altri ruoli, è anche coordinatore di Fondazione UniVeneto, membro del Comitato di gestione e presidente del Comitato tecnico scientifico della R.I.R. di Regione del Veneto “Smart Destinations in The Land of Venice – 2026”.

Il docente veneto ha tenuto oggi una relazione, alle 9.30, dal titolo “L'impatto del Deep Tech sui modelli di business” nel corso del secondo giorno dello Strategy Innovation Forum di Bari, organizzato da Lumsi e Università Lum.



Professor Bagnoli, quale sarà l’impatto del deep tech sul modello economico attuale? Cosa dovremmo aspettarci?

«Partirei con il precisare che parliamo della quarta onda di innovazione, dopo la terza, legata alla digitalizzazione. Il deep tech si caratterizza per il fatto che mette in relazione i “bit” alla materia. Non si tratta più di soli bit, quindi, come invece avviene nelle operazioni di digitalizzazione, ma anche di atomi. Questo presuppone un investimento importante nella scienza. Bisogna, però, specificare che la grande sfida del domani sarà la capacità del trasferire il sapere tecnologico all’esterno. Bisognerà essere bravi nel mettere a frutto le ricerche scientifiche».



Come si fa?

«Con startup sempre più strutturate, magari nate proprio nei laboratori scientifici, come spesso avviene già ora. E ancora: con imprese consolidate, che devono sviluppare la fase di produzione delle ricerche scientifiche. Poi sarà importante anche il ruolo della politica e di chi governa, altrimenti sarà tutto inutile. Il sistema pubblico deve collaborare in maniera stretta con università, startup e imprese ben organizzate.

La politica, in quest’ottica, è il quarto player. Pensate che entro il 2030, secondo l’ultimo report del world economic forum, si creeranno 395 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo. Siamo di fronte a una rivoluzione».

Perché proprio ora?

«Perché si sono abbassate delle barriere che fino a pochi anni fa ci impedivano di portare avanti queste innovazioni».



Quali ad esempio?

«Penso all’avvento dei super computing. Oggi abbiamo accelerato l’utilizzo di simulatori che permettono di capire il funzionamento di molecole e atomi. Questo crea un solco con il passato: superiamo il modello per cui è necessaria l’estrazione e la raffinazione di risorse naturali, partendo da molecole già esistenti. Adesso disponiamo di un paradigma per cui possiamo progettare da noi le molecole che ci servono, a tutti i livelli, organico e inorganico».

La quarta onda di innovazione in che modo può rappresentare una grande occasione per il Sud?

«Quest'onda parte dalla ricerca scientifica e al Sud vi sono diverse università importanti, che sviluppano ricerca scientifica di alto livello. La vera sfida, però, sarà come trasferire queste nuove conoscenze. Il Sud, come il Nord, ha delle buonissime università, ma soffre della capacità di trasferire le conoscenze alla produzione. Questo punto debole, però, coinvolge in parte anche il Nord. C’è di buono che adesso nessuno sarà indietro. Si parte tutti da zero, perché cambia il paradigma della ricerca. Quindi sì, è una grande occasione per il Mezzogiorno d’Italia».



Gli eventi come quello organizzato dalla Lum, poi, diventano fondamentali per accendere il dibattito attorno a questi temi.

«Sicuramente. Bisogna portare l'innovazione all'attenzione del grande pubblico. Siamo di fronte a un cambio di paradigma in tutti i settori e questo concetto deve essere trasferito a tutti. Prima l'università, la politica e il sistema finanziario, si rendono conto di avere una grande opportunità di fronte e prima avremo risultati. Siamo, di nuovo, ai blocchi di partenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA