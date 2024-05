In attesa del corteo storico che animerà le vie della città di Bari nella serata di domani (martedì 7 maggio), questa sera si inizia ad entrare nel vivo degli eventi della festa per San Nicola. E il Municipio I, territorio dove da sempre si svolge la sagra di maggio dedicata al santo di Myra, diventa protagonista dello spettacolo che al molo sant’Antonio permette ai baresi e non solo di rivivere l’arrivo delle ossa del santo in città.

Il programma



L’appuntamento è per le 19. Gli attori arrivando dal mare, approderanno al molo da dove poi porteranno lo scrigno con le ossa percorrendo un breve corteo fino alla città vecchia, precisamente alla chiesa di san Michele dove, fino a quando non venne costruita la basilica di san Nicola, vennero conservate le sacre reliquie. Idealmente, da quando è nata un paio di anni fa la tradizione di far arrivare san Nicola nei Municipi, quella di stasera è l’ultima tappa di questo viaggio. Domani, comunque, non ci sarà solo il corteo storico che partirà alle 20.30 dal Castello Svevo per terminare intorno alle 22.30 sul sagrato della basilica con lo spettacolo finale. Fin dal mattino inizieranno ad arrivare, come da tradizione, i pellegrini, i famosi “ziazì”, provenienti da diverse zone del centro e sud Italia, e che si sono messi in cammino da giorni per poter essere a Bari per onorare il santo. Mentre in serata, alle 18, il quadro si imbarcherà a bordo del motopeschereccio Domenica Madre a Baia san Giorgio, dopo la processione e la santa messa, per arrivare poi in centro dove salirà a bordo della caravella. Già dallo scorso venerdì sono partiti i divieti in centro, in piazza Libertà, per permettere agli operai di lavorare e montare il grande palco dove domani sera avrà luogo lo spettacolo davanti a palazzo di Città.

Il piano traffico

Mentre a partire da oggi la città diventa sempre meno “accessibile” e sempre di più a misura della festa, con diverse chiusure di alcuni tratti di strada e molto divieti di sosta e fermata.

Per tutta la giornata di oggi è in vigore il divieto di fermata su piazza della Libertà; strada Palazzo dell’Intendenza, tra vico Prefettura e strada Barone; via Cairoli, tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; piazzale IV Novembre; lungomare Imperatore Augusto, comprese le stradine che portano alla Città Vecchia; molo san Nicola; piazza san Nicola; largo Urbano II; corte del Catapano; strada de’ Gironda, antistante la chiesa di san Michele; corso Vittorio Veneto, lato mare, tratto compreso tra piazza Massari e via Bonazzi. Inoltre, previsto il divieto di transito su lungomare Imperatore Augusto, comprese le stradine che portano alla città vecchia (eccetto gli operatori commerciali autorizzati per la sagra e la fiera di san Nicola), piazza San Nicola e largo Urbano II.



Dalle 19 alle 22, per consentire lo svolgimento della “Rievocazione dello sbarco e della consegna delle ossa di san Nicola” ci sarà il divieto di transito sul percosro, ovvero partendo dal molo sant’Antonio, coinvolgerà piazza Mercantile, via Fragigena, strada Palazzo di Città, vico Gesuiti, strada dei Gesuiti, strada Totaro, piazzetta Sant’Anselmo, piazza san Marco, strada san Marco, via Carmine, strada delle Crociate, piazzetta 62 Marinai, strada Santo Spirito, strada Martinez, strada Santa Maria del Buonconsiglio, piazza san Pietro, strada santa Teresa delle Donne, largo Ospedale Civile, via Pier l’Eremita, strada santa Chiara, strada Tresca, strada Dietro Tresca, strada Carmine, via Tancredi, strada Arco della Neve, piazza dell’Odegitria, strada dei Dottula, strada Bianchi Dottula, largo Albicocca, strada Casamassimi, strada Tresca Vecchia, piazza Chiurlia, via Roberto il Guiscardo, strada de’ Gironda fino allo spiazzo di fronte alla chiesa di san Michele. Oggi pomeriggio alle 17 ci sarà anche l’inaugurazione dell’edizione di quest’anno del Villaggio del Gusto in largo Giannella, che resterà in città non solo per la sagra, in quanto andrà avanti fino a domenica 12 maggio.

