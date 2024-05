Impresentabili alle elezioni anche in Puglia: sono 12 i candidati (anche a Lecce e Bari) "bocciati" dall'Antimafia

Sono 32 i candidati alle prossime elezioni amministrative che risultano "imprensentabili", secondo il codice antimafia di autoregolamentazione delle candidature. Lo rende noto la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo nel corso dell'audizione a Palazzo San Macuto.

In tutto sono 71 i candidati segnalati dalla Direzione nazionale antimafia, ma la Commissione ha valutato che solo 32 di loro si trovano in situazione di 'conflitto' con il codice.

I nomi

Per la Puglia risultano nella lista: SIgismondo Colasuonno (candidato al comune di Bari per la lista "Decaro per Bari") con un procedimento con l'accusa di bancarotta fraudolenta; Luigi De Nittis, (candidato al Comune di Bari per la lista "Fratelli d'Italia"), accusato di bancarotta fraudolenta; Raffaele Guido (candidato al Comune di Lecce per la lista Movimento Regione Salento), con un procedimento con l'accusa di tentata violenza privata, minaccia e lesioni aggravate, detenzione e porto in luogo pubblico di arma, aggravati dal metodo mafioso; Andrea Guido (candidato al Comune di Lecce per la lista "Udc - Puglia popolare"), con un procedimento con l'accusa di corruzione per l’esercizio della funzione commessa avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose; Filippo Montinari (candidato al Comune di Lecce per la lista "Io Sud") accusato di bancarotta fraudolenta; Marianna Ricucci (candidata al Comune di Manfredonia per la lista "Ugo Galli sindaco) condannata per tentata estorsione; Fabio Ramundo, (candidato al Consiglio comunale di Neviano), già assessore del comune sciolto; Emanuele Pio Losapio (candidato sindaco per la lista Siamo Trinitapoli), già sindaco del Comune sciolto e nella stessa lista Francesco Di Natale, Cosimo Damiano Albore, Maria Michela Montuori, per aver fatto parte dell'amministrazione poi sciolta.