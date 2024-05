Calcio scommesse: Ternana-Bari, su Bellomo espulso la Procura apre un'inchiesta sulle puntate (ma non sono vincenti). Cosa è successo

La Procura della Figc ha aperto un'inchiesta sul cartellino rosso di Nicola Bellomo in Ternana-Bari. Il fantasista barese nella finale di ritorno dei playout fu espulso dalla panchina. Secondo quanto raccontato, però, nei giorni scorsi (in particolare tramite Facebook) vi sarebbe stato un flusso "anomalo" di scommesse sull'espulsione del calciatore (a quota 24). Alcune schedine giocate sono state anche postate sui social.

E ora la Procura Figc - secondo quanto rivela Lapresse - ha aperto un fascicolo di indagine (il procuratore federale titolare dell'inchiesta è Giuseppe Chinè).

Cosa è successo

Nicola Bellomo è stato espulso al 33' del secondo tempo, quando il Bari già vinceva 3-0 ed era praticamente salvo. C'è da registrare, però, che le scommesse non sono vincenti, ma piuttosto annullate (e lo sarebbero state a prescindere). Il motivo è semplice: la giocata sull'espulsione è ritenuta vincente se si materializza in campo. Bellomo non è entrato e la scommessa quindi è stata "annullata".