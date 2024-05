​Comunali Bari, De Nittis candidato centrodestra “impresentabile” rinuncia: «La vicenda è strettamente e dolorosamente personale»

«Al fine di evitare una inutile gogna mediatica, mi asterrò dal proseguire la campagna elettorale onde evitare controproducenti strumentalizzazioni. Preciso, che all'atto della mia candidatura ho presentato la documentazione prevista per legge, in particolare il casellario giudiziale, che certifica l'assenza di condanne e non riporta il rinvio a giudizio per un presunto reato ancora da accertare. La vicenda è strettamente e dolorosamente personale, riguarda fatti legati alla vita lavorativa per i quali attendo fiducioso l'esito processuale, confidando nel sereno operato della magistratura».

Lo annuncia Luigi De Nittis, uno dei due candidati del centrodestra alle Comunali di Bari, dichiarato «impresentabile» dalla commissione parlamentare Antimafia.