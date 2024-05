L'appello di un diversamente abile sui social: «Mi hanno rubato l'auto, senza non posso avere una vita normale»

«Mi hanno rubato l’auto con la quale avevo la possibilità di vivere una vita normale». Inizia così l’appello di Daniele Di Gioia, 33enne diversamente abile, residente a Palese, nel Municipio 5 di Bari, al quale negli scorsi giorni hanno rubato l’auto. Si tratta, in particolare, di una Opel crossland con la quale lo stesso, costretto in sedie a rotelle, si sposta quotidianamente per fare fisioterapia.

Il racconto sui social

A raccontare quanto accaduto è stato proprio Di Gioia che con un post sui social ha voluto lanciare l’allarme affidandosi alle condivisioni nel tentativo di ritrovare la sua auto, uno dei pochi appigli al quale si affida per potersi spostare in città e vivere liberamente la propria vita. <<Vi prego di aiutarmi a ritrovarla>> si legge nelle parole affidate al web. Il post, che è diventato subito virale ricevendo la solidarietà di moltissimi cittadini che hanno voluto aiutare il giovane, getta nuovamente l’ombra sull’allarme relativo al quartiere ormai sempre più teatro di furti ed episodi di violenza.