Il Tribunale del Riesame ha respinto l’appello presentato dall’avvocato Mario Malcangi contro la misura cautelare a cui è sottoposto Sandro Cataldo, marito dell’ex assessora ai Trasporti, Anita Maurodinoia. Cataldo resta così ai domiciliari: è accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale. Nell’udienza al Riesame dello scorso lunedì, la Procura, rappresentata in aula dai pm Claudio Pinto, Savina Toscani e dal procuratore Roberto Rossi, ha sottolineato il suo ruolo Cataldo come architetto della compravendita di voti, che sarebbe stata attuata anche per le comunali di Grumo Appula del 2020, collegate alle regionali, oltre che per le amministrative di Triggiano del 2021. Secondo la difesa di Sandrino, invece, non ci sarebbero prove a sostegno della compravendita di voti. Che sarebbe da attribuire ad altri indagati, ma non direttamente al referente della lista “Sud al centro”.

APPROFONDIMENTI BARI Voto di scambio, revocati i domiciliari ad Antonio Donatelli (ex sindaco di Triggiano) SCHEDE Negozi storici e "Patrimonio di Puglia", riconoscimenti per altre 304 attività

Le motivazioni

La motivazione dei giudici del tribunale del Riesame è attesa entro 45 giorni. Ancora non fissata l’udienza per il dissequestro dello smartphone di Maurodinoia, indagata a piede libero.